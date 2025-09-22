«Милан» — «Лечче». У Модрича и Аллегри есть время на Кубок Италии

23 сентября 2025 года в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Милан» и «Лечче». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:00 мск. Попробуем выяснить, могут ли у команды Аллегри возникнуть проблемы в предстоящей игре.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Лечче» 23 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Милана. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.31, а шансы «Лечче» оценили в 11.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.65. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу миланского клуба за 4.70.

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Италии «Милан» — «Лечче» (23.09.2025)

«Милан» в прошлом розыгрыше Кубка Италии добрался до финала, в котором потерпел поражение. Теперь попытается взять трофей, но пока говорить о его готовности к этому рано. Впереди матч с «Лечче», который «россонери» обыграли во 2-м туре Серии А со счётом 2:0. Лишь бы сейчас не помешала излишняя самоуверенность.

После той победы команда Массимилиано Аллегри победила «Болонью» (1:0) и «Удинезе» (3:0). Кристиан Пулишич зажигал в последней встрече, оформив дубль и отдав голевой пас. Пьетро Терраччано оказался не хуже Мика Меньяна, получившего травму. На счету итальянца уже два матча «на ноль».

Состав у миланцев заряженный. 40-летний Лука Модрич привнёс опыта и даже забил гол, став самым возрастным полузащитником Серии А, которому это удавалось. В защите особую функцию выполняет Страхиня Павлович. Совсем не впечатляет только Сантьяго Хименес. Если не начнёт забивать, его место займёт Кристофер Нкунку, который потихонечку адаптируется и выходит на замену.

«Лечче» не балует своих болельщиков хорошими результатами, а Эусебио Ди Франческо просто не понимает, как ему стабилизировать игру команды. Сезон стартовал для неё с ничьей во встрече с «Дженоа» (0:0), а затем последовали три поражения — в матчах с «Миланом» (0:2), «Аталантой» (1:4) и «Кальяри» (1:2).

Результаты говорят сами за себя — очень плохие дела в обороне. Тренеру следует задуматься над изменением тактики. Команда лишилась лучшего бомбардира Николы Крстовича и пока не нашла ему достойной замены, поэтому нужно рассчитывать только на слаженные действия в защите, чтобы добыть хоть какие-то результаты.

В условиях проблем в Серии А вряд ли «Лечче» будет распыляться и выставлять весь боевой состав на кубковый матч. Кого-то Ди Франческо обязательно побережёт, хоть и выбора у него не так много. В любом случае сдержать миланцев кажется чем-то невозможным для команды, находящейся в таком состоянии.

Предлагаем поставить на победу «Милана» с форой (-1.5). У подопечных Массимилиано Аллегри нет занятости в еврокубках, и они могут полностью посвятить себя внутренним турнирам. В прошлом очном матче без труда обыграли «Лечче» и могли забивать гораздо больше двух мячей.

Ставка: «Милан» победит «Лечче» с разницей минимум в два мяча за 2.00.