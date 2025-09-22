Как отвести душу после «Манчестер Юнайтед» и «Баварии»? Показывает «Челси»

23 сентября 2025 года в матче 1/16 финала Кубка английской лиги сыграют «Линкольн Сити» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Синсил Банк» в Линкольне. Начало — в 21:45 мск. Есть ли у команды из Первой лиги Англии хоть какие-то шансы на успех? Разбираемся.

Коэффициенты букмекеров на матч «Линкольн Сити» — «Челси» 23 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.16, а шансы «Линкольн Сити» оценили в 16.00. Ничья идёт с коэффициентом 7.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу лондонцев за 6.60.

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии «Линкольн Сити» — «Челси» (23.09.2025)

«Челси» попал в зону турбулентности после успешно начатого сезона, но это поправимо. Команда проиграла последние два матча — в Лиге чемпионов «Баварии» (1:3) и в АПЛ «Манчестер Юнайтед» (1:2), который бился за спасение Рубена Аморима. Мюнхенцы просто были лучше, а вот во встрече с манкунианцами планы Энцо Марески испортило раннее удаление голкипера Роберта Санчеса.

Пришлось убирать трёх важных для атаки футболистов в первом тайме, поэтому даже после удаления в составе соперника отыграться уже было невозможно. И нет никаких проблем с дисциплиной. Просто у Санчеса был выбор — пропустить или нарушить правила. Он выбрал спасти ворота. А так «Челси» по-прежнему придерживается своих тактики и принципов.

У Марески богатый выбор футболистов, и он может позволить себе провести ротацию, чтобы сохранить свежесть ключевых игроков. Впереди очень важные матчи с «Брайтоном» и «Бенфикой». Однако вряд ли изменения в составе лондонцев станут подарком для соперника в предстоящей встрече. К тому же рано покинувшие поле в игре с «МЮ» Коул Палмер, Педру Нету и Эстевао Виллиан не выглядят уставшими и могут появиться на поле, пусть и на короткий отрезок времени.

У «Челси» очень хорошо функционирует атака. В нынешнем сезоне во всех официальных матчах «синие» не забивали только «Кристал Пэлас» (0:0). Команду нисколько не испугал мощный мюнхенский прессинг. Даже под ним Коул Палмер умудрился забить в первом тайме.

«Линкольн Сити» выступает в Лиге 1, но стремится попасть в Чемпионшип. Этот сезон получается неплохим. Команда занимает место в тройке и проиграла лишь раз, да и то на самом старте. И если путь «Челси» в Кубке английской лиги только начинается, то у соперника он идёт полным ходом.

Клубу из Линкольна удалось выиграть у «Харрогейт Таун» (3:1) и «Бёртон Альбион» (1:0). Конечно, это всё не тот уровень, однако нельзя не отметить хорошо организованную структуру. Беспроигрышная серия продолжается 10 матчей. Лучший бомбардир — возрастной 34-летний ирландец Джеймс Коллинз.

И таких футболистов в команде достаточно много. Им будет тяжело тягаться с быстрыми и талантливыми игроками «Челси». Даже если и получится упереться в обороне, то ненадолго. Предлагаем поставить на то, что лондонцы выиграют с форой (-2.5). Слишком большая мотивация. Идеальный матч, чтобы отвлечься от двух поражений и вернуться к победам.

Ставка: «Челси» победит «Линкольн Сити» с разницей минимум в три мяча за 2.20.