«Леванте» — «Реал»: очередной мини-подвиг Мбаппе

Француз в отличной форме. Шестой победе подряд в Ла Лиге — быть!

Матч «Леванте» — «Реал» пройдёт 23 сентября на «Сьюдад де Валенсия», это 6-й тур Ла Лиги. Хозяев тренирует Хулиан Калеро, гости — новая версия себя под руководством Хаби Алонсо. Тон встрече зададут темп и переходы из оборону в атаку: «Реал» часто ускоряется в первые 20 минут, а «Леванте» ищет длинные выпады за спину. Посмотрим, что получится.

Коэффициенты на матч «Леванте» — «Реал» 23 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно составляет 74% вероятности. Ничья идёт за 5.25, а победа «Леванте» оценивается в 7.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч Ла Лиги «Леванте» — «Реал» (23.09.2025)

Форма — серьёзный аргумент в пользу гостей. Команда Хаби Алонсо стартовала с пяти побед подряд и возглавляет таблицу чемпионата Испании. При этом структура игры у неё довольно стабильна: контроль в центре, резкие включения флангов и плотный прессинг после потери мяча. И это не сухая статистика, а реальный тренд первых туров при новом тренерском штабе.

Однако по составам есть небольшие важные штрихи. У «Реала» на достаточно длительный срок вне игры останутся Трент Александер-Арнольд и Антонио Рюдигер, плюс у Ферлана Менди свежие мышечные проблемы, его берегут. Это влияет на оборонительный баланс и розыгрыш с правого края. Тем выше будет ценность Даниэля Карвахаля и страховки опорной зоны.

С другой стороны, в атаке у «Реала» есть свой главный вектор — Килиан Мбаппе. Алонсо уже выстраивает для него роль «плеймейкера-ударника» с уходом в полупространство, что раскрепощает Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса. В такие окна Джуд Беллингем добегает вторым темпом, закрывая зону в штрафной. Это уже проверенная связка в текущем сезоне.

«Леванте» при Калеро играет компактным блоком 4-4-2 и 4-2-3-1. Важно, что идёт без новых потерь по основной обойме. План для команды — пережить стартовый натиск и выстрелить контратаками через Карла Этта Эйонга и Ивана Ромеро. Опасны и стандарты: центр у валенсийцев высокорослый. Плюс нередко в первые минуты открывают счёт.

Логично будет ждать дуэли на флангах, и стоит посмотреть на качество первых пасов «Реала» при выходе из обороны. Без Рюдигера и Трента мадридцам важно не попадать под прессинг после аутов и угловых соперника. Вероятно, Алонсо будет пробовать низкие розыгрыши через Эдуарду Камавинга и переводы под ускорение Винисиуса. Если «Леванте» не найдёт быстрых выходов, контроль гостей сделает своё дело.

«Леванте» наверняка создаст моменты за счёт контратак и даже может забить, как это было, например, в матче с «Барселоной» (2:3), но класс и форма лидеров «Реала» перевесят. Берём победу мадридцев через тотал больше 2.5 мяча. Ещё один вариант — гол Мбаппе. Француз в этом сезоне находится в хорошей форме.

Ставка: «Реал» обыграет «Леванте» + тотал больше 2.5 мяча за 1.79.