СКА — «Авангард»: Ларионов побудет в шкуре «Ак Барса»

Матч СКА — «Авангард» пройдёт 23 сентября на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. За результат хозяев отвечает Игорь Ларионов, за результат гостей — Ги Буше. Тренеры с разными почерками: петербуржцы тянут одеяло на себя контролем, омичи пытаются взять скоростью и дисциплиной. Посмотрим, чья возьмёт. Начало — в 19:30 мск.

Коэффициенты на матч СКА — «Авангард» 23 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.47, в то время как победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается в 2.55. Разница в вероятности составляет около 1%.

Вместе с тем аналитики ждут результативной игры. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.44. Если обе команды забросят больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард» (23.09.2025)

Форма у обеих команд довольно бодрая. СКА взял очки с «Динамо» Минск в овертайме (3:2) дома, а затем в гостях обыграл «Ладу» (3:0). Петербургская команда добавляет от матча к матчу. «Авангард», в свою очередь, уже на серии побед. Накануне громко пошумел в Казани с местным «Ак Барсом» (6:1). С темпом и реализацией всё хорошо.

СКА при Ларионове аккуратно выходит из зоны через короткий пас и быстро меняет темп у бортов. Здесь важна надёжность в воротах. Удивительно, но штаб пробовал множество вариантов — Сергей Иванов, Артемий Плешков, Егор Заврагин. Шат-аут в последней встрече оформил Егор. Плюс-минус это выглядело стабильно. Значит, можно активнее подключать защитников.

«Авангард» при Буше держит структуру и жёстко прессингует в средней зоне. В атаке выделяется Константин Окулов. Он принимает решения быстро и набрал уже 4+4 за шесть матчей. Вообще, вся линия форвардов омичей охотно бежит в контратаки при первом же перехвате. Однако в предстоящей встрече важную роль сыграют спецбригады и дисциплина.

Если СКА избежит лишних удалений и будет точнее на вбрасываниях в своей зоне, тогда снизит контратакующие шансы гостей. «Авангарду» важно удержать центр и давить на подборы у пятакa — там соперник уязвим после длинных смен. А в чью сторону качнётся баланс — решат детали. Очевидного преимущества нет ни одной, ни у другой стороны.

Прогнозируем близкий матч с высокой ценой каждой ошибки. В целом на старте сезоне опаснее выглядит «Авангард» — серия побед и уверенность в реализации говорят сами за себя. Но ведь СКА может ответить домашней обстановкой и неплохой вратарской линией. Однако без быстрого гола хозяевам будет сложнее. Ставим на то, что «Авангард» не проиграет в основное время, а счёт может быть из серии 3:3 или 3:2 в его пользу.

Ставка: «Авангард» не проиграет СКА + тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.