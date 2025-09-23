«Реал», «Челси», «Милан» и «Ливерпуль» — в одном экспрессе с коэффициентом 14.9

Сегодня, 23 сентября, пройдут некоторые матчи Примеры, а также кубковые игры в Англии и Италии. Самое интересное авторы «Чемпионата» разобрали и соединили в один экспресс.

Прогноз на матч «Леванте» — «Реал»

Форма — серьёзный аргумент в пользу гостей. Команда Хаби Алонсо стартовала с пяти побед подряд и возглавляет таблицу чемпионата Испании. При этом структура игры у неё довольно стабильна: контроль в центре, резкие включения флангов и плотный прессинг после потери мяча. И это не сухая статистика, а реальный тренд первых туров при новом тренерском штабе.

«Леванте» при Калеро играет компактным блоком 4-4-2 и 4-2-3-1. Важно, что идёт без новых потерь в основной обойме. План для команды — пережить стартовый натиск и выстрелить контратаками через Этта Эйонга и Ромеро, которые уже отличились в первых турах чемпионата Испании. Опасны и стандарты: центр у валенсийцев высокорослый. Плюс нередко они в первые минуты открывают счёт.

«Леванте» наверняка создаст моменты за счёт контратак и даже может забить гол, как это было, например, в матче с «Барселоной» (2:3), но класс и форма лидеров «Реала» перевесят. Берём победу мадридцев через тотал больше 2.5 мяча. Ещё один вариант — гол Мбаппе. Француз в этом сезоне находится в хорошей форме.

Прогноз на матч «Линкольн» — «Челси»

«Челси» попал в зону турбулентности после успешно начатого сезона, однако это поправимо. «Синие» проиграли последние два матча: в Лиге чемпионов – «Баварии» (1:3), а в АПЛ – «Манчестер Юнайтед» (1:2), который бился за спасение Рубена Аморима. Мюнхенцы просто были лучше, во встрече же с манкунианцами планы Энцо Марески испортило раннее удаление голкипера Роберта Санчеса.

У Марески богатый выбор футболистов, и он может позволить себе провести ротацию, чтобы сохранить свежесть ключевых игроков. При том что у «Челси» очень хорошо функционирует атака. В нынешнем сезоне команда всех официальных матчах не забивала только «Кристал Пэлас» (0:0). А «Линкольн» выступает в Лиге 1. Стремится попасть в Чемпионшип, однако всё равно между соперниками колоссальная разница в классе.

Лучший бомбардир скромного клуба — возрастной 34-летний ирландец Джеймс Коллинз. И таких футболистов достаточно много. Им будет тяжело тягаться с быстрыми и талантливыми игроками «Челси». Даже если и получится упереться в обороне, то ненадолго. Предлагаем поставить на то, что лондонцы выиграют с форой (-2.5). Слишком большая мотивация. Идеальный матч, чтобы отвлечься от двух поражений и вернуться к победам.

Прогноз на матч «Милан» — «Лечче»

«Милан» в прошлом розыгрыше Кубка Италии добрался до финала, в котором потерпел поражение. Теперь попытается взять трофей, однако пока говорить о готовности к этому рано. Впереди матч с «Лечче», который «россонери» обыграли во 2-м туре Серии А со счётом 2:0. Лишь бы сейчас не помешала излишняя самоуверенность.

«Лечче» не балует своих болельщиков хорошими результатами, а Эусебио Ди Франческо просто не понимает, как ему стабилизировать игру команды. Сезон стартовал для неё с ничьей во встрече с «Дженоа» (0:0), затем последовали три поражения — в матчах с «Миланом» (0:2), «Аталантой» (1:4) и «Кальяри» (1:2). Результаты говорят сами за себя — плохи дела в обороне.

Предлагаем поставить на победу «Милана» с форой (-1.5). У подопечных Массимилиано Аллегри нет занятости в еврокубках, и они могут полностью посвятить себя внутренним турнирам. В последнем очном матче без труда обыграли «Лечче» и могли забить гораздо больше двух мячей.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон»

«Ливерпуль» в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы во второй раз подряд выиграть Кубок английской лиги, но в финале уступил «Ньюкаслу». Команда всегда серьёзно относится к этому турниру. Дела у чемпиона Англии в полном порядке. Выиграны все пять матчей в АПЛ, в том числе у «сорок» (3:2) и «Арсенала» (1:0). В прошлой встрече побеждён «Эвертон» (2:1). А в Лиге чемпионов мерсисайдцы выиграли у «Атлетико» (3:2). У Арне Слота много вариантов в атаке, поэтому его, в принципе, на данном этапе не должны пугать проблемы в обороне.

В предстоящем матче Арне Слот проведёт ротацию. По его словам, точно не сыграют Салах, Собослаи, Гравенберх, Конате и ван Дейк. А вот Александеру Исаку нужно больше игровой практики, и, скорее всего, именно он примет участие во встрече Кубка лиги, а не Экитике, который вышел в старте с «Эвертоном» и забил гол. И почему бы тренеру не дать шанс Георгию Мамардашвили в воротах?

Однако в любом состоянии, даже с самой глубокой ротацией, «Ливерпуль» остаётся грозной силой в сравнении «Саутгемптоном», который гораздо ближе к вылету в Лигу 1, чем к повышению. Мерсисайдцы запросто могут учинить разгром. Прогнозируем победу хозяев через тотал больше 3.5 мяча. Если «Саутгемптон» решит играть в героев, то может получить целую авоську.

Общий коэффициент: 1.79 х 2.20 х 2.00 х 1.90 = 14.9.