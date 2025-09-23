«Авангард» на кураже после 6:1 в Казани, а «Спартак» барахлит: экспресс на КХЛ

Сегодня, 23 сентября, состоятся очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Выбираем самые интригующие, делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч СКА — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Форма у обеих команд довольно бодрая. СКА взял очки с минским «Динамо» в овертайме (3:2 ОТ) дома, а затем в гостях обыграл «Ладу» (3:0). Петербургская команда добавляет от матча к матчу. «Авангард», в свою очередь, уже на серии побед. Накануне громко пошумел в Казани во встрече с «Ак Барсом» (6:1). С темпом и реализацией всё хорошо.

Омичи при Буше держат структуру и жёстко прессингуют в средней зоне. В атаке выделяется Константин Окулов. Он быстро принимает решения и набрал 8 (4+4) очков в шести матчах. Вообще, все форварды «Авангарда» охотно бегут в контратаку при первом же перехвате. Однако в предстоящем матче важную роль сыграют спецбригады и дисциплина.

Прогнозируем близкий матч с высокой ценой каждой ошибки. В целом на старте сезоне опаснее выглядит «Авангард» — серия побед и уверенность при реализации моментов говорят сами за себя. Но СКА нивелирует это домашним льдом и неплохой вратарской линией. Однако без быстрого гола хозяевам будет сложнее. Ставим на то, что «Авангард» не проиграет в основное время, а счёт может быть 3:3 или 3:2 в его пользу.

Прогноз на матч «Металлург» — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» и «Спартак» подходят к очной встрече в разном тонусе. Магнитогорцы дома взяли два последних матча, включая зрелищные 5:4 с ЦСКА. Москвичи же на выезде прервали победную серию «Трактора» — 5:3, однако побеждают через раз. По динамике это игра равных соперников, но фактор льда на стороне магнитогорцев.

Ждём позиционное давление против быстрых ответов. «Металлург» уверенно разыгрывает большинство и активно грузит на пятак — в матче с ЦСКА забил трижды в спецбригадах. «Спартак» быстрее проходит среднюю зону и умеет наказывать за ошибки при первом пасе, поэтому дисциплина и вбрасывания для хозяев будут критически важны.

Матчи с таким балансом обычно решают детали — удаления, подборы, рикошеты. Чуть предпочтительнее смотрятся хозяева за счёт спецбригад и домашнего давления, но игра должна быть плотная. Берём «1Х в основное время + тотал больше 4.5 шайбы». По счёту логичнее всего будет увидеть 3:3 или 3:2 в пользу магнитогорцев.

Экспресс на матчи КХЛ 23 сентября 2025 года

Ставка 1: «Авангард» не проиграет СКА + тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

«Авангард» не проиграет СКА + тотал больше 4.5 шайбы за 2.30. Ставка 2: «Металлург» не проиграет «Спартаку» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.93.

Общий коэффициент: 2.30 х 1.93 = 4.43.