Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ницца — Рома, 24 сентября 2025, прогноз на матч Лиги Европы, смотреть онлайн, трансляция, во сколько, составы, голы, счёт

«Ницца» — «Рома». С такой игрой и ничья в радость
Максим Ермаков
«Ницца» — «Рома»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Пока у итальянцев нет агрессии, а французская команда далека от прежней версии себя.

24 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Ницца» и «Рома». Встреча состоится на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Начало — в 22:00 мск. Всегда интересно наблюдать за игрой равных соперников.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ницца» — «Рома» 24 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение римскому клубу. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Ниццы» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

Эксперты сомневаются, что встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу римлян за 8.50.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Ницца» — «Рома» (24.09.2025)

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нет ничего общего между «Ниццей» прошлого сезона и текущего. Франку Эзу пора бить тревогу. Началось всё с того, что команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» с одинаковым счётом 0:2. В Лиге 1 нет стабильности — победы чередуются с поражениями. Правда, стоит признать, что дома всё неплохо: два выигранных матча – с «Осером» (3:1) и «Нантом» (1:0).

Однако в гостях только поражения. Команда из Ниццы уступила «Тулузе» (0:1), «Гавру» (1:3) и «Бресту» (1:4). Не получается у главного тренера восполнить летние потери. Марцин Булка был отличным вратарём, а купленный у «Реймса» Йеванн Диуф пока толком не выручает. Один сейв в прошлом матче — это никуда не годится. Хотя бывают и неплохие игры. Он нестабилен так же, как вся команда в целом.

Материалы по теме
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?

На Эванне Гессане и Гаэтане Лаборде держалась атака, они были лучшими бомбардирами команды, а у нынешних игроков нет такого взаимопонимания и голевого чутья. Всё это к тому, что «Ницца» после трансферного окна лишилась футболистов, которых не получается заменить. Отсюда отсутствие стабильности, слабая игра в обороне и лишь отрезками выстреливающая результативность.

А ведь впереди встреча с «Ромой», у которой Джан Пьеро Гасперини подтянул игру в защите. С другой стороны, пока это единственное, что хорошо получается у его подопечных. Теперь их любимый счёт — 1:0. Так они обыграли «Болонью», «Пизу» и «Лацио». Так же уступили «Торино». Кто-то скажет, что это трусливый футбол, но ведь важнее добытые результаты.

Сейчас всех интересует, когда римляне впервые в этом сезоне забьют два мяча. Ведь в целом у них в полном порядке атака, получается двигать мяч, создавать предголевые моменты, а вот реализация никакая. Шесть ударов в створ в римском дерби – и всего один забитый мяч. Возможно, идёт преобразование команды, и всё это лишь временные трудности.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион

А ещё у «Ромы» переполнен лазарет, что сказывается на глубине состава. Остро ощущается отсутствие Пауло Дибалы, получившего травму. Не оправдывает ожиданий арендованный у «Вест Хэма» Эван Фергюсон. Он всё ещё не может забить. Артём Довбик присел на скамейку запасных. В дерби шанс получил Лоренцо Пеллегрини и забил победный мяч с передачи Матиаса Соуле. Хорошая работа!

В этом сезоне «Ницца» и «Рома» ещё не играли вничью. В предстоящем матче мы вправе на неё рассчитывать. У французского клуба хуже форма, но дома неплохие результаты. У римлян порядок в защите, однако есть проблемы с реализацией. Остаётся ждать, когда их прорвёт в атаке. Если знать о предпочтениях Гасперини, то это скоро должно случиться, но не сегодня.

Ставка: ничья в матче «Ницца» — «Рома» за 3.55.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android