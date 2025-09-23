«Ницца» — «Рома». С такой игрой и ничья в радость

Пока у итальянцев нет агрессии, а французская команда далека от прежней версии себя.

24 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Ницца» и «Рома». Встреча состоится на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Начало — в 22:00 мск. Всегда интересно наблюдать за игрой равных соперников.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ницца» — «Рома» 24 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение римскому клубу. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Ниццы» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

Эксперты сомневаются, что встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу римлян за 8.50.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Ницца» — «Рома» (24.09.2025)

Нет ничего общего между «Ниццей» прошлого сезона и текущего. Франку Эзу пора бить тревогу. Началось всё с того, что команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» с одинаковым счётом 0:2. В Лиге 1 нет стабильности — победы чередуются с поражениями. Правда, стоит признать, что дома всё неплохо: два выигранных матча – с «Осером» (3:1) и «Нантом» (1:0).

Однако в гостях только поражения. Команда из Ниццы уступила «Тулузе» (0:1), «Гавру» (1:3) и «Бресту» (1:4). Не получается у главного тренера восполнить летние потери. Марцин Булка был отличным вратарём, а купленный у «Реймса» Йеванн Диуф пока толком не выручает. Один сейв в прошлом матче — это никуда не годится. Хотя бывают и неплохие игры. Он нестабилен так же, как вся команда в целом.

На Эванне Гессане и Гаэтане Лаборде держалась атака, они были лучшими бомбардирами команды, а у нынешних игроков нет такого взаимопонимания и голевого чутья. Всё это к тому, что «Ницца» после трансферного окна лишилась футболистов, которых не получается заменить. Отсюда отсутствие стабильности, слабая игра в обороне и лишь отрезками выстреливающая результативность.

А ведь впереди встреча с «Ромой», у которой Джан Пьеро Гасперини подтянул игру в защите. С другой стороны, пока это единственное, что хорошо получается у его подопечных. Теперь их любимый счёт — 1:0. Так они обыграли «Болонью», «Пизу» и «Лацио». Так же уступили «Торино». Кто-то скажет, что это трусливый футбол, но ведь важнее добытые результаты.

Сейчас всех интересует, когда римляне впервые в этом сезоне забьют два мяча. Ведь в целом у них в полном порядке атака, получается двигать мяч, создавать предголевые моменты, а вот реализация никакая. Шесть ударов в створ в римском дерби – и всего один забитый мяч. Возможно, идёт преобразование команды, и всё это лишь временные трудности.

А ещё у «Ромы» переполнен лазарет, что сказывается на глубине состава. Остро ощущается отсутствие Пауло Дибалы, получившего травму. Не оправдывает ожиданий арендованный у «Вест Хэма» Эван Фергюсон. Он всё ещё не может забить. Артём Довбик присел на скамейку запасных. В дерби шанс получил Лоренцо Пеллегрини и забил победный мяч с передачи Матиаса Соуле. Хорошая работа!

В этом сезоне «Ницца» и «Рома» ещё не играли вничью. В предстоящем матче мы вправе на неё рассчитывать. У французского клуба хуже форма, но дома неплохие результаты. У римлян порядок в защите, однако есть проблемы с реализацией. Остаётся ждать, когда их прорвёт в атаке. Если знать о предпочтениях Гасперини, то это скоро должно случиться, но не сегодня.

Ставка: ничья в матче «Ницца» — «Рома» за 3.55.