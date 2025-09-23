«Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити». Тест для второго состава Гвардиолы

24 сентября 2025 года в матче 1/16 финала Кубка английской лиги сыграют «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Джон Смит» в Хаддерсфилде. Начало — в 21:45 мск. Разберём шансы команды из Лиги 1 во встрече с одним из сильнейших клубов АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити» 24 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.13, а шансы «Хаддерсфилда» оценили в 19.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу «горожан» за 7.00.

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити» (24.09.2025)

Последние четыре года «Манчестер Сити» слабовато выступает в Кубке английской лиги. Лучшее достижение за это время — четвертьфинал. Во многом виноват плотный график, которого приходится придерживаться команде в каждом сезоне. Последние три матча быи очень тяжёлыми.

Команда Хосепа Гвардиолы победила в манчестерском дерби со счётом 3:0, выиграла у «Наполи» (2:0) в матче Лиги чемпионов, а также сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1). Три изматывающих и серьёзных соперника, а результат — неплохой. Обидно было только упустить победу во встрече с лондонцами в добавленное время. После этого тренер сказал журналистам, что у него играют одни и те же футболисты, поэтому накопилась усталость.

Эрлинг Холанд в шикарной форме и забивает на протяжении шести матчей, включая выступления за сборную Норвегии. Фил Фоден оправился после травмы и провёл три встречи, в которых у него гол+пас. Доннарумма тоже оправдывает ожидания — в трёх матчах дважды сыграл «на ноль». Но вот слова тренера — повод считать, что произойдут изменения.

Глубина состава у «Манчестер Сити» отличная. Есть молодые Оскар Бобб, Нико Гонсалес и Савио для ротации в атаке. Все они полны желания заявить о себе. 22-летний Джеймс Траффорд запросто может дать отдохнуть Доннарумме. Прошлый сезон в «Бёрнли» был для него потрясающим. Для того чтобы достичь результата во встрече с «Хаддерсфилдом» из Лиги 1, этих футболистов будет достаточно.

Однако никакой недооценки быть не должно. Всё-таки соперник уже убрал с пути в Кубке английской лиги два серьёзных клуба. Сначала прошёл «Лестер» — 2:2 (3:2 пен.), а затем оставил позади и представителя АПЛ «Сандерленд» — 1:1 (6:5 пен.). Есть отличная игра на контратаках, волевой характер и умение цепляться за результат.

Команда из Хаддерсфилда уверена в своих исполнителях пенальти и голкипере. Поэтому есть резон сыграть очень глубоко и компактно в обороне, сосредоточившись на ничьей. Потом у неё вновь может появиться реальный шанс пройти дальше в серии 11-метровых. Но сухие матчи даются с трудом. В девяти встречах Лиги 1 пропущено 11 мячей.

В прошлом году «Манчестер Сити» разбил «Хаддерсфилд» в Кубке Англии со счётом 5:0. Да и в целом это удобный соперник для гранда. Поэтому предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Можно добавить к данному исходу победу команды Гвардиолы, однако это лишь немного увеличит коэффициент, а риски возрастут. Ведь это футбол, и здесь бывают сенсации.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча в матче «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити» за 1.98.