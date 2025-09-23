«Црвена Звезда» — «Селтик». Тикнизян повторит подвиг «Кайрата»

24 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Црвена Звезда» и «Селтик». Встреча состоится на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало — в 22:00 мск. Задача сербов — сыграть не хуже «Кайрата».

Коэффициенты букмекеров на матч «Црвена Звезда» — «Селтик» 24 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах немного склоняются в пользу шотландского клуба. Поставить на победу «Селтика» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Црвены Звезды» оценили в 2.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Селтик» (24.09.2025)

«Црвена Звезда» могла бы выступать в Лиге чемпионов, но не преодолела квалификацию, проиграв «Пафосу» (1:2 и 1:1). Может быть, оно и к лучшему, потому что в Лиге Европы шансов пройти общий этап гораздо больше. Каждая встреча будет важна. Соперники достались непростые.

В чемпионате Сербии команда из Белграда возглавляет таблицу, выиграв все семь матчей с общим счётом 30:5. Невероятная результативность и уверенная игра в обороне. Александар Катаи наколотил уже 11 мячей. Входит во вкус Марко Арнаутович. Пока на его счету гол и три результативные передачи. Наир Тикнизян сделал только один голевой пас, но всему своё время.

Важную роль будет играть и перехваченный у ЦСКА Томас Гендель. 24-летний португалец дебютировал за «Црвену Звезду» с забитого мяча. Очень резвая и опытная в атаке команда. Играет жёстко и агрессивно, стараясь не позволять соперникам владеть мячом и контратаковать.

Всегда тяжело играть в Сербии, но у «Селтика» богатый опыт в еврокубках. У него тоже был шанс проявить себя в Лиге чемпионов, однако «Кайрат» сотворил сенсацию и связал по рукам и ногам нападение шотландской команды, не позволив ей пройти дальше. Брендан Роджерс должен сделать выводы, и, видимо, с целью улучшения реализации был куплен экс-нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо.

Нигериец успел забить гол с пенальти и сделать результативную передачу. С ним клуб из Глазго выиграл у «Килмарнока» (2:1) и «Партик Тисл» (4:0). В чемпионате Шотландии команда возглавляет таблицу, пропустив всего один мяч в пяти встречах. Параллельно уверенно продвигается в Кубке страны, уже добравшись до полуфинала.

В последней встрече Брендан Роджерс предоставил отдых некоторым основным футболистам, но не Ихеаначо — ему сейчас нужно чаще выходить на поле. Каспер Шмейхель, переиграть которого может далеко не каждый, будет свежим и сконцентрированным. В том числе из-за голкипера так тяжело забить «Селтику». В семи из девяти официальных встреч этого сезона шотландцы не пропускают.

Однако у «Црвены Звезды» очень талантливая атака. Катаи и Арнаутович — два опытных футболиста, которые за свою карьеру сталкивались и не с такими задачами. Предлагаем поставить на то, что сербы не проиграют, а тотал будет меньше 3.5 мяча. Есть уверенность, что хозяева выиграют со скромным счётом, показав результат даже лучше, чем «Кайрат».

Ставка: «Црвена Звезда» не проиграет «Селтику» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.