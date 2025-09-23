«Бетис» — «Ноттингем Форест»: обломное возвращение в еврокубки

«Бетис» и «Ноттингем Форест» встречаются 24 сентября в Лиге Европы на «Ла Картухе» — испанский клуб играет здесь из-за работ на «Бенито Вильямарин». У хозяев за результат отвечает Мануэль Пеллегрини, у гостей — Ангелос Постекоглу, назначенный 9 сентября. Посмотрим, чья возьмёт. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Бетис» — «Ноттингем Форест» 24 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно составляет 44% вероятности. Ничья идёт за 3.52, а победа «Ноттингем Форест» оценивается в 3.20.

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 или 1:1 в пользу хозяев.

Форма «Бетиса» выглядит бодро: ничья во встрече с «Леванте» и уверенная домашняя победа в матче с «Реалом Сосьедад» показали прогресс в атаке и прессинге после потери мяча. На большом поле «Ла Картухи» команда Пеллегрини комфортно контролирует темп и умеет вовремя ускоряться через фланги и полупространства.

Кадровая ситуация, впрочем, неоднозначна. Иско выбыл надолго — это минус креатив между линиями. С другой стороны, трансфер Антони добавляет индивидуальной остроты. Он может обыграть один в один и пробить с уходом влево. Роль «десятки» всё чаще берёт на себя Форнальс. В таких условиях команда смещает акцент на быстрый розыгрыш и рывки за спину.

«Ноттингем Форест», в свою очередь, только перестраивается под идеи Ангелоса Постекоглу. Высокий темп, агрессивный контрпрессинг и ранние передачи вперёд — всё это в наработках. По результатам пока неровно — болезненные 0:3 в матче с «Арсеналом», вылет из Кубка лиги Англии от «Суонси» и ничья в игре с «Бёрнли». Но, может быть, опыт тренера сделает своё дело в еврокубках?

Тактика на игру считывается просто. «Бетис» постарается взять под контроль центр, давить позиционными атаками и ловить свободные зоны у штрафной соперника, где Форнальс и опорная линия задают ритм. «Ноттингем Форест» может ответить быстрыми выходами после перехвата и диагоналями в спину крайним защитникам. Может быть, сыграет уже дебютировавший Зинченко.

По совокупности формы, домашнего преимущества, структуры игры и фактора более опытного тренера чуть выше шансы у «Бетиса». Ждём сценарий с долгим позиционным давлением от хозяев и острыми ответами гостей. Базовый вариант для ставки — победа «Бетиса» в один мяч, самый вероятный счёт — 2:1. Англичане будут особенно мотивированы, однако после их прошлого удачного сезона настрой у соперников совсем другой.

Ставка: «Бетис» обыграет «Ноттингем Форест» за 2.18.