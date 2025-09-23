Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Бетис — Ноттингем Форест, 24 сентября 2025 года, прогноз на матч Лиги Европы, смотреть онлайн, прямая трансляция, голы, счёт

«Бетис» — «Ноттингем Форест»: обломное возвращение в еврокубки
Алексей Анисимов
«Бетис» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Английский клуб почувствует европейский уровень.

«Бетис» и «Ноттингем Форест» встречаются 24 сентября в Лиге Европы на «Ла Картухе» — испанский клуб играет здесь из-за работ на «Бенито Вильямарин». У хозяев за результат отвечает Мануэль Пеллегрини, у гостей — Ангелос Постекоглу, назначенный 9 сентября. Посмотрим, чья возьмёт. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Бетис» — «Ноттингем Форест» 24 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно составляет 44% вероятности. Ничья идёт за 3.52, а победа «Ноттингем Форест» оценивается в 3.20.

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 или 1:1 в пользу хозяев.

Прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Ноттингем Форест» (24.09.2025)

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форма «Бетиса» выглядит бодро: ничья во встрече с «Леванте» и уверенная домашняя победа в матче с «Реалом Сосьедад» показали прогресс в атаке и прессинге после потери мяча. На большом поле «Ла Картухи» команда Пеллегрини комфортно контролирует темп и умеет вовремя ускоряться через фланги и полупространства.

Материалы по теме
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?

Кадровая ситуация, впрочем, неоднозначна. Иско выбыл надолго — это минус креатив между линиями. С другой стороны, трансфер Антони добавляет индивидуальной остроты. Он может обыграть один в один и пробить с уходом влево. Роль «десятки» всё чаще берёт на себя Форнальс. В таких условиях команда смещает акцент на быстрый розыгрыш и рывки за спину.

«Ноттингем Форест», в свою очередь, только перестраивается под идеи Ангелоса Постекоглу. Высокий темп, агрессивный контрпрессинг и ранние передачи вперёд — всё это в наработках. По результатам пока неровно — болезненные 0:3 в матче с «Арсеналом», вылет из Кубка лиги Англии от «Суонси» и ничья в игре с «Бёрнли». Но, может быть, опыт тренера сделает своё дело в еврокубках?

Тактика на игру считывается просто. «Бетис» постарается взять под контроль центр, давить позиционными атаками и ловить свободные зоны у штрафной соперника, где Форнальс и опорная линия задают ритм. «Ноттингем Форест» может ответить быстрыми выходами после перехвата и диагоналями в спину крайним защитникам. Может быть, сыграет уже дебютировавший Зинченко.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион

По совокупности формы, домашнего преимущества, структуры игры и фактора более опытного тренера чуть выше шансы у «Бетиса». Ждём сценарий с долгим позиционным давлением от хозяев и острыми ответами гостей. Базовый вариант для ставки — победа «Бетиса» в один мяч, самый вероятный счёт — 2:1. Англичане будут особенно мотивированы, однако после их прошлого удачного сезона настрой у соперников совсем другой.

Ставка: «Бетис» обыграет «Ноттингем Форест» за 2.18.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android