«Нефтехимик» — «Автомобилист». Реванш? Никаких гарантий!

Матч «Нефтехимик» — «Автомобилист» состоится 24 сентября в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Хозяев возглавляет Игорь Гришин, у гостей — Николай Заварухин. Это второе очное противостояние за три дня после игры в Екатеринбурге, так что контекст встречи свежий и понятный.

Коэффициенты на матч «Нефтехимик» — «Автомобилист» 24 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно составляет 51% вероятности. Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается в 3.32, а овертайм можно проверить за 4.30.

Вместе с тем аналитики ждут умеренной результативной игры. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.00. Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист» (24.09.2025)

24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Автомобилист Екатеринбург

21 сентября «Нефтехимик» уверенно выиграл у «Автомобилиста» со счётом 4:1 в гостях, взяв четвёртую победу на отрезке из пяти встреч. Хоккеисты решили эпизоды в середине и конце матча, плюс плохая дисциплина соперника сыграла на руку. Большинство шайб было заброшено в неравных составах. Это важный срез именно к ответной встрече в Нижнекамске, поскольку екатеринбуржцы приедут за реваншем.

Вполне возможно, что нижнекамцы снова сделают ставку на спецбригады. В Екатеринбурге они забили в большинстве при «5 на 3» и «5 на 4». Локальные лидеры прошлой встречи — Данил Юртайкин, Дамир Жафяров, Никита Попугаев. У первого серия очков, у остальных — результативные смены. А если что-то работает, то зачем это ломать?

Проблема гостей — фолы и реализация. Заварухин после 1:4 прямо сказал: удалений слишком много, будем наказывать за дисциплину. При игре «5 на 5» «Автомобилист» создаёт моменты, однако точность просела. Это видно также по дерби с «Трактором». Если порядок не навести, есть риск снова попасть под давление большинства соперника и остаться с небольших количеством своих голов.

Фактор площадки тоже играет роль. «Нефтехимик» дома традиционно выступает смелее, работает по бортам и активнее грузит пятак. При поддержке трибун и коротких смен это даёт преимущество в отскоках и вторых шайбах. Плюс психология. Гости приедут после неудачи и с хромающей серией матчей, а хозяева останутся на кураже.

С учётом свежей очной победы, формы спецбригад и фактора домашнего льда при поддержке трибун чуть предпочтительнее смотрится «Нефтехимик». Однако ожидаем плотной игры без обилия «халявных» голевых моментов, с акцентом на спецбригады и борьбу у ворот и бортов. Вероятный сценарий — «Нефтехимик» не проиграет в основное время. Но в качестве ставки любопытно смотрится вариант, при котором двухминутное удаление будет раньше гола.

Ставка: двухминутное удаление раньше гола в матче «Нефтехимик» — «Автомобилист» за 1.70.