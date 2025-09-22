Как прошёл первый день форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

В Москве открылся третий форум «Азартные игры: отчисления на спорт». Мероприятие проходит в два дня — 22-23 сентября. И уже в первый день мы увидели много ярких выступлений. Рассказываем, о чём говорили на форуме в его первой части.

О целевых отчислениях букмекеров

Центральной стала пленарная сессия «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным». В ней приняли участие первый заместитель министра спорта Одес Байсултанов, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, председатель комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелёв и генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачёв.

Одес Байсултанов в своём вступительном слове отметил, что новый порядок распределения целевых отчислений — это новый инструмент, которым все сейчас только учатся пользоваться.

«Есть федерации, которые исторически развивались, есть новые федерации. Букмекеры – это всё-таки игровая зона, поэтому говорить, что все федерации будут в этом участвовать — в это я не верю. Есть федерации, на соревнования которых ну невозможно принимать ставки.

Мы придём к тому, что какие-то федерации будут работать с букмекерами, большая часть. А те, кто не может, будут получать какую-то дополнительную поддержку. Достаточно много площадок, которые мы должны прорабатывать», — подчеркнул заместитель министра.

Олег Матыцин Фото: РИА Новости

Олег Матыцин конкретизировал проблему.

«Сейчас задача — разработать нормативно-правовую базу, подзаконные акты. К сожалению, из 11 таких актов только четыре принято. Непростое это решение, требует широкого обсуждения, пока выплаты приостановлены, это в определённой мере тормозит развитие. Должна быть принята программа фонда, на основании которой будут подавать заявки федерации. Считаем необходимым ускорить этот процесс», — отметил спикер.

О своих проблемах представители федераций рассказывали ранее на сессии «Эффект целевых отчислений от букмекеров: реальные кейсы поддержки спорта в период с 2021 по 2025 год». Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что 95% проектов федерации поставлено на паузу. Ещё ярче цифры оказались у руководителя Союза биатлонистов России Виктора Майгурова.

«Спонсорских контрактов хватает только на федерацию и детский спорт. Поддержка в виде отчислений для нас жизненно важна. За второй квартал мы получили 43 тысячи рублей. Есть разница – 80 млн или 43 тысячи?» — задавался вопросом он.

Материалы по теме Генсек Федерации бокса: сумма целевых отчислений нам сократилась в 110 раз

Генсек Федерации бокса Александр Беспутин также отметил, что его организация во II квартале 2025 года получила в 110 раз меньше целевых отчислений.

О важности поддержки спортсменов лучше всех высказался Умар Кремлёв.

«Главные люди для нас — спортсмены и тренеры. Без них не будет никаких отчислений, никаких соревнований. Наша задача — не командовать ходить ими, а создавать для них условия. Мы должны спортсменов обслуживать, как человека в ресторане. Это самое главное, что мы должны понимать. Всё, что зарабатывает федерация — должно принадлежать им.

Хочу поблагодарить букмекеров. Кроме отчислений, они спонсируют и отдельно спортсменов, федерации. Даже если посчитать примерно, это более 50 млрд спонсорских контрактов заключили они. С теми, кто вкладывается в маркетинг, социальные сети», — заявил президент IBA.

О торможении российского букмекерского рынка

По оценкам специалистов ЕЦУПИС, вместо прогнозируемых в прошлом году 30% рост рынка составит всего 12%. Таким образом, отмечается торможение. В 2026 году эта тенденция продолжится, рост может составить порядка 10%.

О борьбе с нелегальным игорным бизнесом

Конечно, эта тема стала одной из ключевых и так или иначе присутствовала на всех сессиях. Так, генеральный директор компании «Инцидент Центр» Богдан Абабков в ходе сессии «Борьба с теневым сектором: что будет сделано?» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» заявил, что беттинг — лидер в области нелегальных платежей в России, на его долю приходится около 30% от таких транзакций.

С предложениями выступил президент букмекера BetBoom Константин Макаров.

Материалы по теме Президент BetBoom: наш рынок зарегулирован очень глубоко

«Я неоднократно предлагал внести изменения в закон об обязательной сертификации оборудования, которое используется букмекерами и тотализаторами.

Нужно просто утвердить чёткие правила, чтобы классифицировать незаконный игорный бизнес. Всё это закрепить. И у правоохранительных органов будет больше возможностей. Чтобы это быстро сделать, надо просто наладить межведомственное взаимодействие. Незаконный игорный бизнес — наш общий противник, и государства, и легального бизнеса. Чем больше будем взаимодействовать, тем больше будет понимание», — заявил он.

А директор департамента юридического сопровождения бизнеса БК PARI Александр Кучмин предложил разрешить букмекерам использовать образы людей в рекламе. По его мнению, это может привлечь аудиторию в легальный сектор.

Директор департамента развития публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Юрий Суродеев рассказал, что компания также внесла предложения для ускорения блокировки нелегальных ресурсов.

«Сейчас путь занимает семь рабочих дней. Мы хотим в этом направлении работать. К Минцифры с Минфином выходили с предложениями о выделении нам полномочий о принятии решений о блокировке и направлении в Роскомнадзор. ФНС — контрольная функция, она остаётся, они могут проверить, запросить информацию. Правоохранительные органы сказали, что это будет иметь эффект. Сроки могут сократиться до одного дня, это может создать проблемы нелегальному рынку», — подчеркнул спикер.

Умар Кремлёв Фото: РИА Новости

А Артём Метелев и Умар Кремлёв даже устроили небольшую дискуссию. Депутат заявил, что 36% россиян считают, что букмекеров нужно запрещать.

«Россияне не против букмекеров, они против онлайн-казино. Это надо разделять. 4 трлн рублей – оборот нелегального казино в России. 60% из них, к сожалению, делают разные украинские компании. Это печально. Любой из вас может включить VPN и начать играть. Вот это надо закрыть», – парировал Кремлёв.

О борьбе с лудоманией

Артём Метелёв в ходе обсуждений заявил и о том, что уже до конца года может быть принят закон о налоге с букмекеров на борьбу с лудоманией. По оценкам депутата, сумма поступлений может составить около 2 млрд рублей.

Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко выдвинула свои предложения.

Материалы по теме Врач-нарколог предложила смотреть на наличие зависимостей при доступе к азартным играм

«В последние годы наблюдается взрывоопасный рост людей, у которых появилась зависимость от азартных игр. Статистику давать некорректно, в разных источниках она разная. Не каждый игрок может признать проблемы, критерии оценки разные. От 1% до 4% населения, и 10-15% среди несовершеннолетних.

Мы предлагаем внести лудоманию в раздел наркологических расстройств. Все исследования показали, что алгоритм развития лудомании такой же, как у алкоголя, наркотиков, табачной зависимости», — подчеркнула врач.

Она также отметила, что нужно контролировать доступ людей к азартным играм не только по возрасту, но и по наличию у человека зависимостей.

А вот заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов задался вопросом, на что будут идти деньги букмекеров.

Николай Оганезов Фото: РИА Новости

«Если нет статистики, кому будут идти деньги? Каким лечебным учреждениям, кто будет распределять? Если нет клинических рекомендаций, что мы финансируем, что лечим? Нужна позиция медиков, отталкиваться надо от них. Просто собрать деньги и кому-то отправить — конечно, это неправильно», — заявил он.

Оганезов также стал автором самого яркого высказывания дня, оценив зависимость классика русской литературы Фёдора Достоевского.

«Фёдор Михайлович Достоевский, который считается первым лудоманом в стране, никогда не был лудоманом. Его социальное положение не позволяло соответствовать статусу тех слоёв, в которые он стремился. За счёт игры в карты он пытался социальный статус приподнять. В этом была его проблема.

Историки об этом чётко утверждают. Но зависимости у него не было никогда. Где-то 80% — те люди, которые стремятся заработать легко, но при этом не испытывают мучений», — заключил эксперт.