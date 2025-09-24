«Ницца» — «Рома», возвращение «Ноттингем Форест» и Наир Тикнизян: экспресс на Лигу Европы

Первая неделя Лиги чемпионов отгремела, на этих буднях стартует общий этап во втором по престижности евротурнире. Сегодня, 24 сентября, состоится ряд матчей 1-го тура Лиги Европы. Выбрали самые яркие и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Ницца» — «Рома»

Нет ничего общего между «Ниццей» прошлого сезона и текущего. Франку Эзу пора бить тревогу. Началось всё с того, что команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» с одинаковым счётом 0:2. В Лиге 1 нет стабильности — победы чередуются с поражениями. Правда, стоит признать, что дома всё неплохо: два выигранных матча – с «Осером» (3:1) и «Нантом» (1:0). Отсутствие стабильности, слабая игра в обороне и лишь отрезками выстреливающая результативность — реальность.

А ведь впереди встреча с «Ромой», у которой Джан Пьеро Гасперини подтянул игру в защите. С другой стороны, пока это единственное, что хорошо получается у его подопечных. Теперь их любимый счёт — 1:0. Так они обыграли «Болонью», «Пизу» и «Лацио». Так же уступили «Торино». Кто-то скажет, что это трусливый футбол, но ведь важнее добытые результаты. А ещё у «Ромы» переполнен лазарет, что сказывается на глубине состава. Остро ощущается отсутствие Пауло Дибалы, получившего травму.

В этом сезоне «Ницца» и «Рома» ещё не играли вничью. В предстоящем матче мы вправе на неё рассчитывать. У французского клуба хуже форма, но дома неплохие результаты. У римлян порядок в защите, однако есть проблемы с реализацией. Остаётся ждать, когда их прорвёт в атаке. Если знать о предпочтениях Гасперини, то это скоро должно случиться, но не сегодня.

Прогноз на матч «Бетис» — «Ноттингем Форест»

Форма «Бетиса» выглядит бодро: ничья во встрече с «Леванте» и уверенная домашняя победа в матче с «Реалом Сосьедад» показали прогресс в атаке и прессинге после потери мяча. На большом поле «Ла Картухи» команда Пеллегрини комфортно контролирует темп и умеет вовремя ускоряться через фланги и полупространства.

«Ноттингем Форест», в свою очередь, только перестраивается под идеи Ангелоса Постекоглу. Высокий темп, агрессивный контрпрессинг и ранние передачи вперёд — всё это в наработках. По результатам пока неровно — болезненные 0:3 в матче с «Арсеналом», вылет из Кубка лиги Англии от «Суонси» и ничья в игре с «Бёрнли». Но, может быть, опыт тренера сделает своё дело в еврокубках?

По совокупности формы, домашнего преимущества, структуры игры и фактора более опытного тренера чуть выше шансы у «Бетиса». Ждём сценарий с долгим позиционным давлением от хозяев и острыми ответами гостей. Базовый вариант для ставки — победа «Бетиса» в один мяч, самый вероятный счёт — 2:1. Англичане будут особенно мотивированы, однако после их прошлого удачного сезона настрой у соперников совсем другой.

Прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Селтик»

«Црвена Звезда» могла бы выступать в Лиге чемпионов, но не преодолела квалификацию, проиграв «Пафосу» (1:2 и 1:1). Может быть, оно и к лучшему, потому что в Лиге Европы шансов пройти общий этап гораздо больше. Каждая встреча будет важна. Соперники достались непростые. В чемпионате Сербии команда из Белграда возглавляет таблицу, выиграв все семь матчей с общим счётом 30:5. Невероятная результативность и уверенная игра в обороне.

Всегда тяжело играть в Сербии, но у «Селтика» богатый опыт в еврокубках. У него тоже был шанс проявить себя в Лиге чемпионов, однако «Кайрат» сотворил сенсацию и связал по рукам и ногам нападение шотландской команды, не позволив ей пройти дальше. Брендан Роджерс должен сделать выводы, и, видимо, с целью улучшения реализации был куплен экс-нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо.

В семи из девяти официальных встреч этого сезона шотландцы не пропускают. Однако у «Црвены Звезды» очень талантливая атака. Катаи и Арнаутович — два опытных футболиста, которые за свою карьеру сталкивались и не с такими задачами. Предлагаем поставить на то, что сербы не проиграют, а тотал будет меньше 3.5 мяча. Есть уверенность, что хозяева выиграют со скромным счётом, показав результат даже лучше, чем «Кайрат».

Экспресс на Лигу Европы 24 сентября 2025 года

Ставка 1: ничья в матче «Ницца» — «Рома» за 3.55.

ничья в матче «Ницца» — «Рома» за 3.55. Ставка 2: «Бетис» обыграет «Ноттингем Форест» за 2.18.

«Бетис» обыграет «Ноттингем Форест» за 2.18. Ставка 3: «Црвена Звезда» не проиграет «Селтику» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.

Общий коэффициент: 3.55 х 2.18 х 2.15 = 16.6.