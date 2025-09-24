Скидки
Нефтехимик — Автомобилист: прогноз и ставка на матч 24 сентября, смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, экспресс на спорт

Гвардиола пробует новое, «Автомобилист» останется без реванша: ставки на спорт
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Ставки на спорт 24 сентября 2025 года
Футбол и хоккей — в одном экспрессе.

Сегодня, 24 сентября, пройдёт множество разных интересных спортивных матчей. Особняком, конечно, стоит старт общего этапа Лиги Европы. Однако в Англии проводят игры Кубка лиги. А если одного футбола мало, стоит обратить внимание на регулярный чемпионат КХЛ.

Прогноз на матч «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити»

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
24 сентября 2025, среда. 21:45 МСК
Последние четыре года «Манчестер Сити» слабовато выступает в Кубке английской лиги. Лучшее достижение за это время — четвертьфинал. Во многом виноват плотный график, которого приходится придерживаться команде в каждом сезоне. Последние три матча были очень тяжёлыми. После этого тренер сказал журналистам, что у него играют одни и те же футболисты, поэтому накопилась усталость.

Глубина состава у «Манчестер Сити» отличная. Есть молодые Оскар Бобб, Нико Гонсалес и Савио для ротации в атаке. Все они полны желания заявить о себе. 22-летний Джеймс Траффорд запросто может дать отдохнуть Доннарумме. Прошлый сезон в «Бёрнли» был для него потрясающим. Для того чтобы достичь результата во встрече с «Хаддерсфилдом» из Лиги 1, этих футболистов будет достаточно.

В прошлом году «Манчестер Сити» разбил «Хаддерсфилд» в Кубке Англии со счётом 5:0. Да и в целом это удобный соперник для гранда. Поэтому предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Можно добавить к данному исходу победу команды Гвардиолы, однако это лишь немного увеличит коэффициент, а риски возрастут. Ведь это футбол, и здесь бывают сенсации.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Автомобилист»

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
21 сентября «Нефтехимик» уверенно выиграл у «Автомобилиста» со счётом 4:1 в гостях, одержав четвёртую победу на отрезке из пяти встреч. Хоккеисты решили эпизоды в середине и конце матча, плюс плохая дисциплина соперника сыграла на руку. Большинство шайб было заброшено в неравных составах. Это важный срез именно к ответной встрече в Нижнекамске, поскольку екатеринбуржцы приедут за реваншем.

Вполне возможно, что нижнекамцы снова сделают ставку на спецбригады. В Екатеринбурге они забили в большинстве при «пять на три» и «пять на четыре». А если что-то работает, то зачем это ломать? Проблема гостей — фолы и реализация. Заварухин после 1:4 прямо сказал: удалений слишком много, будем наказывать за недисциплинированность. При игре «пять на пять» «Автомобилист» создаёт моменты, однако реализация просела.

Фактор своей площадки тоже играет роль. «Нефтехимик» дома традиционно выступает смелее, работает по бортам и активнее грузит на пятак. При поддержке трибун и коротких сменах это даёт преимущество на подборе. Плюс психология. Гости приедут после неудачи, а хозяева – на кураже. Пожалуй, победа принимающей стороны с нулевой форой выглядит перспективно.

Ставки на спорт 24 сентября 2025 года

  • Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити» за 1.98.
  • Ставка 2: «Нефтехимик» обыграет «Автомобилист» с форой (0) за 2.55.

Общий коэффициент: 1.98 х 2.55 = 5.04.

