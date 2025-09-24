«Астон Вилла» — «Болонья». Магия Унаи Эмери иссякла

25 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Астон Вилла» и «Болонья». Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 22:00 мск. Пора положить конец кризису команды Унаи Эмери или итальянский клуб его усугубит? Попробуем разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Астон Вилла» — «Болонья» 25 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Астон Виллы» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Болоньи» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу бирмингемцев за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Астон Вилла» — «Болонья» (25.09.2025)

«Астон Вилла» остаётся главным претендентом на победу в Лиге Европы у букмекеров, несмотря на ужасный старт сезона. Всё дело в Унаи Эмери, для которого этот турнир уже давно стал родным. Он выигрывал его четыре раза в карьере. Но если не докажет, что готов к еврокубкам, одержав победу в матче 1-го тура общего этапа, может приблизить своё увольнение.

Команда из Бирмингема в АПЛ трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. Только в последней встрече она впервые забила в первенстве, но даже это не помогло отпраздновать победу. Ничья с «Сандерлендом» (1:1), который играл в меньшинстве. Из Кубка английской лиги команда Унаи Эмери вылетела, уступив в серии 11-метровых «Брентфорду» — 1:1 (2:4 пен.).

Президент клуба по футбольным операциям Мончи, судя по сообщению The Athletic, уходит. Лично руководство недовольно его работой и трансферной компанией. Но не только в нём проблема. Создаётся ощущение, что «Астон Виллу» сломало поражение в матче с «МЮ» в прошлом сезоне, которое лишило возможности выйти в Лигу чемпионов. Даже в паузах на поле не ощущается целостности и командного духа.

Однако болельщики продолжают ходить на стадион и поддерживать свою команду. Поэтому «Болонью» ждёт непростое испытание. Она попала в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Италии, а по сезону выглядела весьма неубедительно. В принципе, как и сейчас. Команда чередует победы с поражениями в шахматном порядке.

Уступила «Роме» (0:1) и «Милану» (0:1) на выезде, а на своём стадионе выиграла у «Комо» (1:0) и «Дженоа» (2:1). Однако важно отметить, что «Болонья», как всегда, вполне уверенно действует в обороне. Хотя сам Винченцо Итальяно обычно отдаёт предпочтение атакующим действиям. В данном случае даже хорошо, что его подопечные так хороши в защите. У блеклого нападения «Астон Виллы» не будет шансов.

С другой стороны, нельзя сказать, что «Болонья» скучно действует в атаке. Совсем не было моментов лишь в матче с «Миланом». По-прежнему хорош в завершении Риккардо Орсолини. Два из трёх мячей этого сезона — его работа. На острие Итальяно использует Сантьяго Кастро, на счету которого тоже уже есть гол. Огромную пользу приносит опытный Федерико Бернардески. Жаль, что травмирован Чиро Иммобиле, он бы сделал атаку ещё опаснее.

Предлагаем поставить на то, что «Болонья» не проиграет. Слепо верить в чудеса, которые может сотворить Унаи Эмери с «Астон Виллой» в Лиге Европы, неправильно. Есть текущее состояние команды и футболистов. Оно на низком уровне. Даже забить получается с огромным трудом. «Болонья» классно обороняется ещё со времён Тьяго Мотты. Ей не составит труда как минимум удержать ничью.

Ставка: «Болонья» не проиграет «Астон Вилле» за 2.00.