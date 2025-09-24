«Овьедо» — «Барселона»: третья сухая, чтобы «Реал» не расслаблялся

Команда Флика отстаёт от мадридцев в Ла Лиге на два очка и показывает классные результаты.

«Овьедо» принимает «Барселону» на «Нуэво Карлос Тартьере» 25 сентября, это 6-й тур испанской Ла Лиги. У гостей стабильный тонус и чёткая структура при Ханси Флике, у хозяев — проект Велько Пауновича, которому ещё нужна шлифовка. В условиях сильнейшего испанского дивизиона аутсайдеру приходится тяжело.

Коэффициенты на матч «Овьедо» — «Барселона» 25 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.28, что приблизительно составляет 78% вероятности. Ничья идёт за 7.10, а победа «Овьедо» оценивается в 9.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 или 3:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч Ла Лиги «Овьедо» — «Барселона» (25.09.2025)

У «Барселоны» крайне убедительная форма. Есть свежая победа в матче с «Хетафе» со счётом 3:0 с дублем Феррана Торреса и голом Дани Ольмо. Это показывает, что команда Флика легко наращивает темп и давит сериями атак, не стесняется доводить дело до разгрома и не выключается из игры после первого гола. Это важный маркер уверенности в собственных силах перед выездом к аутсайдеру.

Однако кадровая ситуация у гостей не очень благополучная. Гави выбыл — ему предстоит артроскопическая операция, Фермин Лопес тоже вне игры. Добавьте сюда большие сомнения насчёт Ламина Ямаля, который ранее получил повреждение. Это сокращает варианты, хотя и не рушит общий план — функции в созидании возьмут на себя другие. Ольмо и Рафинья на месте, Рашфорд подтягивается.

«Овьедо» при Пауновиче строится от компактного блока и дисциплины при игре без мяча, но команда грешит ошибками в ключевых отрезках. Сам главный тренер на них указывал после недавних матчей. Против мощного контроля, который наверняка постарается продемонстрировать «Барселона», это действительно риск. Длинные выходы могут не спасти без точного первого паса. А под давлением обеспечить такое будет сложно.

Индивидуальный фактор на стороне каталонцев. Текущая форма Торреса и функциональность Ольмо добавляют угрозы из второй линии и при быстрых перестроениях. Плюс мы помним классный гол Рашфорда в Лиге чемпионов. Англичанин всё больше осваивается. Для «Овьедо» единственный шанс — навязать борьбу на подборах и ловить редкие коридоры за спинами крайних защитников соперника. Но для этого нужно долго держать 0:0. Получится ли?

Ресурсы у гостей куда внушительнее, чем у хозяев. Ждём сценарий с территориальным преимуществом «Барселоны», постепенным изматыванием оборонительного блока и голами после переводов с фланга или подборов в центре поля. Прогнозируем победу «Барселоны» всухую. За пять туров в чемпионате Испании «Овьедо» забил лишь один гол, каталонцы же могут добыть третью сухую победу подряд.

Ставка: «Барселона» победит «Овьедо» и не пропустит за 2.30.