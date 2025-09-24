«Барыс» — «Ак Барс»: антирекорд КХЛ подорвёт уверенность казахстанцев

«Барыс» принимает «Ак Барс» 25 сентября на «Барыс-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 17:30 мск. У хозяев главный тренер Михаил Кравец, у гостей — Анвар Гатиятулин. Это первая очная встреча команд в нынешнем сезоне, но с понятным контекстом борьбы в Восточной конференции.

Коэффициенты на матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» 25 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барыса» в основное время предлагается с коэффициентом 3.55, в то время как победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается в 1.88. Разница в вероятности составляет около 27%. Это много.

Вместе с тем аналитики не ждут сверхрезультативную игру. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.25. Если обе команды забросят больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» (25.09.2025)

Форма у обеих сторон не лучшая. «Барыс» идёт после серии неудач и поражения в Минске в матче с «Динамо» — 0:1 ОТ. При этом казахстанская команда установила антирекорд лиги — всего восемь бросков за матч. До того были 2:3 во встрече с «Северсталью» и 1:5 — с «Металлургом». Это снижает доверие к нападению хозяев перед предстоящим матчем с «Ак Барсом».

Дома казахстанцы, как правило, стремятся играть компактнее, но главная задача — увеличить количество моментов хотя бы до среднего уровня по лиге. Без давления на пятак и быстрых входов по бортам «Барыс» тонет в затяжных сменах. Дисциплина и первый пас — критичные детали для сдерживания ответных атак гостей.

У казанцев фон тоже, мягко говоря, неровный. Поражение со счётом 1:6 в матче с «Авангардом» накануне вскрыло уязвимости в средней зоне и на подборе, хотя перед этим была уверенная победа 3:1 во встрече с «Салаватом Юлаевым». В последних пяти матчах «Ак Барс» много пропускал — команде важно собрать свою структуру без шайбы. Это влияет на выбор темпа и риски в нейтральной зоне.

Спецбригады и вбрасывания в своей зоне могут стать ключевыми факторами для успеха. Если «Барыс» не поднимет интенсивность и не уберёт необязательные удаления, «Ак Барс» получит больше долгих розыгрышей и трафик у ворот соперника. Для гостей рецептом будет аккуратный первый пас и быстрые переводы через слабую сторону, без излишнего дробления смен.

История встреч тоже важна, поскольку эти сильный психологический фактор. Весной 2025 года «Ак Барс» уже громил соперника в Астане со счётом 8:0. Да и в целом в прошлых очных играх у казанцев ощутимый перевес. Это не решает исход автоматически, но задаёт ориентир возможного сценария предстоящего матча. Гостям будет проще довести дело до победы, когда они получат преимущество.

Ставка: «Ак Барс» обыграет «Барыс» за 1.88.