«Ред Булл Зальцбург» — «Порту». Португальцы наведут суету в Лиге Европы

25 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Порту». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Начало — в 22:00 мск. Гости обязаны воспользоваться спадом в игре австрийского клуба.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Порту» 25 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 2.03, а шансы «Ред Булл Зальцбург» оценили в 3.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу португальцев за 9.00.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Порту» (25.09.2025)

«Ред Булл Зальцбург» не смог пройти квалификацию в Лигу чемпионов и начнёт свой путь в Лиге Европы. Всему виной «Брюгге», которому австрийцы проиграли оба матча — 0:1 и 2:3. В последние годы такая нестабильная игра вошла в привычку. В том числе в Бундеслиге, которую не получается выиграть два года.

С доминированием команды из Зальцбурга покончено, и, видимо, она не планирует побеждать и в нынешнем сезоне. После семи матчей занимает лишь пятое место и отстаёт от первого на шесть очков. Забивает больше всех — 15 мячей, но и пропускает много (10). Лидеры в плане результативности — Йорбе Вертессен (4+0) и Петар Ратков (5+1).

Не в лучшем настроении подходит «Ред Булл Зальцбург» к 1-му туру общего этапа Лиги Европы. Команда проиграла два последних матча — «Вольфсбергеру» (1:3) и «Штурму» (0:2). Была не сильно хуже соперников в атаке, но в обороне и с реализацией всё слишком плохо. У Томаса Леча будет очень много работы. Пока его тактика и решения оставляют желать лучшего.

«Порту» заслуженно считается фаворитом. У команды хорошие перспективы и отличная игра. Франческо Фариоли справляется со своими задачами, хотя были опасения. Будет интересно посмотреть, как он подготовит команду к Лиге Европы. В чемпионате Португалии его подопечные демонстрируют невероятный футбол и возглавляют таблицу.

Они выиграли все шесть матчей с общим счётом 15:1. В том числе победили во встрече со «Спортингом» (2:1). И это единственная игра, в которой Диогу Кошта пропустил. Вратарь феноменален, однако также стоит выделить слаженные действия защитников и умение контролировать темп, не позволяя соперникам толком создавать опасные моменты.

«Порту» — достаточно молодая команда. 21-летний Самуэль Агехова зажигал ещё в прошлом сезоне, но сохранил форму и уже забил четыре мяча. Подающий большие надежды Габриэль Вейга адаптировался к команде и в прошлой встрече оформил 1+2. За счёт свежести и скорости вот таких талантов удаётся диктовать темп игры, проводить быстрые атаки и возвращать мячи сразу после потерь.

Предлагаем поставить на то, что «Порту» обыграет «Ред Булл Зальцбург». Гораздо симпатичнее и увереннее смотрится португальская команда на фоне проблем австрийцев. Много молодых и талантливых футболистов с обеих сторон, однако хозяевам не хватает стабильности, которая есть у гостей.

Ставка: «Порту» победит «Ред Булл Зальцбург» за 2.03.