«Штутгарт» — «Сельта». Шестой ничьей не будет!

На игре одних только ветеранов далеко не уедешь. Немцы испанцам это докажут.

25 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Штутгарт» и «Сельта». Встреча состоится на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. Начало — в 22:00 мск. Испанский клуб последние пять матчей заканчивал вничью с одинаковым счётом 1:1. Суждено ли этой тенденции продолжиться? Будем разбираться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Штутгарт» — «Сельта» 25 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому клубу. Поставить на победу «Штутгарта» можно с коэффициентом 1.83, а шансы «Сельты» оценили в 3.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Германии за 9.00.

Прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Штутгарт» — «Сельта» (25.09.2025)

Победа в Кубке Германии принесла «Штутгарту» путёвку в Лигу Европы, где он постарается выдать свой максимум. Многие симпатизируют этой команде, но в новом сезоне Бундеслиги она выглядит неубедительно. Выступая на домашнем стадионе, одержала две победы — во встречах с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0) и «Санкт-Паули» (2:0). На выезде уступила берлинскому «Униону» (1:2) и «Фрайбургу» (1:3).

К счастью, первый матч общего этапа Лиги Европы штутгартцы проведут при своих трибунах, которые погонят вперёд. Хотя бы получается постоянно забивать, несмотря на уход ключевого игрока — Ника Вольтемаде. Плюс удалось сохранить лучшего бомбардира Эрмедина Демировича. Он забивал по голу в последних двух встречах.

Скорее всего, на стабильности сказываются изменения в составе, которые «Штутгарт» был вынужден сделать после трансферного окна. Себастьян Хёнес поставил команде хороший комбинационный и атакующий футбол. И его достаточно для побед во встречах с равными по силе соперниками, но не с более статусными.

«Сельта», видимо, решила поставить новый рекорд по матчам, сыгранным вничью подряд. Сейчас серия насчитывает пять встреч. Все ничьи с одинаковым счётом — 1:1. Так было с «Мальоркой», «Бетисом», «Вильярреалом», «Жироной» и «Райо Вальекано». В последних трёх матчах спасает только Борха Иглесиас, забивая по мячу в каждом.

32-летний нападающий играет ключевую роль в завершении атак у клуба из Виго и, кажется, заслужил доверие Клаудио Хиральдеса. Напомним, на старте сезона Примеры тренер усадил его на скамью запасных, однако в последней встрече он отыграл уже все 90 минут. Это ещё не сказал своего слова 38-летний Яго Аспас. А вот молодёжь пока совсем не впечатляет.

Нельзя сказать, что «Сельта» совсем ничего не умеет. Она создаёт достаточно моментов и остро атакует в каждом из матчей. Не хватает креативных решений, изобретательности и скорости, чтобы забивать больше и добыть первую победу в сезоне. Также не получается не пропустить. Всё это очень плохие знаки перед встречей в Германии.

Предлагаем поставить на то, что «Штутгарт» победит. Во-первых, у немецкой команды получаются отличные матчи на домашнем стадионе. Во-вторых, у неё большой выбор исполнителей в атаке, которые постепенно раскрываются и входят в ритм. Что касается «Сельты», то на этот раз ей не удастся выгрызть ничью за счёт своих ветеранов.

Ставка: «Штутгарт» победит «Сельту» за 1.83.