Рынок близок к потолку. Как прошёл второй день форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

В Москве завершился второй день форума «Азартные игры: отчисления на спорт». И уже в первый день мы увидели много ярких выступлений. Рассказываем, о чём говорили на форуме 23 сентября.

О законодательных инициативах

День открылся докладом исполнительного директора Первой СРО Букмекеров России Олега Давыдова «Обзор законодательных инициатив». Он подчеркнул, что власти постоянно ужесточают регулирование легального сектора.

«Во-первых, рынок сильно зарегулирован, на первый план выходит социальная повестка и через неё прежде всего реклама. Сейчас явно выражен тренд на ужесточение именно рекламного законодательства.

Во-вторых, изменились инициаторы законопроектов. Если раньше инициативы шли от регулятора — Минфина, что логично и облегчало работу, давало больше рычагов воздействия и возможностей для поправок, то сейчас все идеи идут напрямую от депутатов и сенаторов. Это сильно усложняет работу с ними и ускоряет их прохождение», — отметил спикер.

Он также добавил, что, несмотря на высокий уровень нелегального рынка, государство почему-то не стремится создавать конкурентные преимущества для легальных букмекеров, предпочитая репрессивные методы воздействия.

Особое внимание Давыдов уделил потенциальному запрету делать ставки должникам.

«Насколько помню, у нас порядка 20 млн человек имеют задолженности в ФССП. Если в такой редакции закон примут, то всех их забанят, соответственно. И это только по потребительским кредитам.

Проблема этого законопроекта – он неразборчивый. Он не предусматривает никаких порогов, чтобы применять его. Если у вас есть штраф за нарушение ПДД или любая другая задолженность, о которой вы не знаете, – теперь сможете в букмекерской конторе о ней узнать», — отметил эксперт.

О состоянии российского букмекерского рынка

Директор по маркетингу компании PARI Алексей Левинский и её директор департамента управления доходами Алексей Диков в ходе сессии «Спортивные инсайды от PARI. Разные виды спорта глазами букмекера» поделились данными, которые показывают, что российский рынок находится в фазе торможения.

Среди признаков того, что рост близок к потолку, спикеры назвали рост доли женского пола в привлекаемом трафике по рынку, тот факт, что два из трёх новых пользователей уже прошли верификацию в другой букмекерской компании, а также фактор того, что маркетинговая инфляция кратно обгоняет темпы общей инфляции.

Основные внешние факторы, влияющие на рынок — охлаждение индекса потребительских расходов, высокую ключевую ставку (до 21%), блокировку аккаунтов банкротов и нестабильный мобильный интернет. В частности, эксперты отметили, что около 93,2% оборота PARI приходится на мобильные приложения или версию сайта.

Отдельно Левинский и Диков подчеркнули, что блокировка аккаунтов банкротов несёт за собой потерю 2-3% от оборота букмекерских компаний.

О честной игре

Директор юридического департамента ЕРАИ Владимир Попроцкий в ходе сессии «Договорные матчи в спорте: какие инструменты букмекеров работают в борьбе за честную игру» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о взаимодействиях со спортивными федерациями в вопросе честной игры.

«У лиг и федераций появилась уникальная возможность проверить, соблюдаются ли ограничения и меры, наложенные на спортсменов, агентов, судей, руководителей команд в части заключения пари на вид спорта, которым они занимаются. Было около 20 запросов.

Спортивная федерация может направить запрос инициативно. Если у неё есть основания, что был договорняк, то она направляет запрос в ЕРАИ. Регулятор в течение 30 дней обработает запрос и направит ответ», — отметил он.

Денис Рогачёв Фото: РИА Новости

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв внёс свои предложения относительно этого механизма.

«Поддержу предложение ЕРАИ расширить перечень соревнований, на которые могут осуществляться запросы. Очевидный пример. ФИФА и УЕФА требуют категорического запрета ставок для спортсменов и других субъектов вида спорта на любые соревнования, проходящие в любой точке мира. Неважно, что это за соревнование — Бундеслига, АПЛ, ЧМ-2026. Нельзя российскому футболисту делать ставки на эти мероприятия.

Подзаконные акты не могут противоречить закону. Противоправное влияние нужно пресекать не только в соревнованиях, которые есть в Едином календарном плане. Согласитесь, соревнования вне ЕКП порой могут иметь не меньшую значимость», — подчеркнул эксперт.

О проблемах зимних видов спорта

В отдельную сессию вынесли вопрос, как зимним видам спорта заинтересовать букмекеров. Ярко высказался в ходе дискуссии президент Федерации бобслея Анатолий Пегов.

«Здесь перед вами сидит половина медалей олимпийских зимних видов. Чем мы вас должны ещё привлекать? Может, чечетку ещё вам станцевать?

Букмекерские компании дают большие деньги на медийные виды спорта. Я хочу вам объяснить, что те деньги, которые даются туда – миллиарды рублей – это копейки для букмекерских компаний. Но на нас вы заработаете в 10 раз больше! Ваше присутствие необходимо в олимпийских видах спорта!

Как присутствие бренда вам это необходимо. Потому что мы – ваше будущее. Надо вкладывать в нас! Просто те бюджеты, которые нужны нам, неинтересны акционерам. Я лично могу пойти поговорить с акционером букмекерской компании. Но менеджеры, которые в основном занимаются мелкими бюджетами, – им это неинтересно. Они лучше в шахбокс, в искусственные метания дадут деньги. Но в олимпийские федерации они не придут, потому что там можно отчехлиться обратно.

Вы должны донести своему руководству, что вы обязаны, должны помогать спорту олимпийскому! И тогда будем идти вместе: мы – получать медали, вы – прибыль», — заявил функционер.