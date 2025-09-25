Лига Европы: у Эмери проблемы даже в любимом турнире, а «Порту» готов удивить

Общий этап нового сезона Лиги Европы благополучно стартовал. Продолжаем разговор. Сегодня, 25 сентября, пройдёт множество матчей, выбираем самые яркие из них и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Болонья»

«Астон Вилла» остаётся главным претендентом на победу в Лиге Европы у букмекеров, несмотря на ужасный старт сезона. Всё дело в Унаи Эмери, для которого этот турнир уже давно стал родным. Он выигрывал его четыре раза в карьере. Но если не докажет, что готов к еврокубкам, одержав победу в матче 1-го тура общего этапа, может приблизить своё увольнение.

Команда из Бирмингема в АПЛ трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. Только в последней встрече она впервые забила в чемпионате, однако даже это не помогло отпраздновать победу. Ничья с «Сандерлендом» (1:1), который играл в меньшинстве. Из Кубка английской лиги команда Унаи Эмери вылетела, уступив в серии 11-метровых «Брентфорду» — 1:1 (2:4 пен.).

«Болонью» ждёт непростое испытание. Команда чередует победы с поражениями в шахматном порядке. Но важно отметить, что «Болонья», как всегда, вполне уверенно действует в обороне. С другой стороны, нельзя сказать, что она скучно действует в атаке. Предлагаем поставить на то, что гости не проиграют. Слепо верить в чудеса, которые может сотворить Унаи Эмери с «Астон Виллой» в Лиге Европы, неправильно. Есть текущее состояние команды и футболистов. Оно на низком уровне.

Прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Порту»

«Ред Булл Зальцбург» не смог пройти квалификацию в Лигу чемпионов и начнёт свой путь в Лиге Европы. Всему виной «Брюгге», которому австрийцы проиграли оба матча — 0:1 и 2:3. В последние годы такая нестабильная игра вошла в привычку. В том числе в Бундеслиге, которую не получается выиграть два года.

Не в лучшем настроении подходит «Ред Булл Зальцбург» к 1-му туру общего этапа Лиги Европы. Команда проиграла два последних матча — «Вольфсбергеру» (1:3) и «Штурму» (0:2). «Порту» заслуженно считается фаворитом. У команды хорошие перспективы и отличная игра. Франческо Фариоли справляется со своими задачами, хотя были опасения.

Предлагаем поставить на то, что «Порту» обыграет «Ред Булл Зальцбург». Гораздо симпатичнее и увереннее смотрится португальская команда на фоне проблем австрийцев. Много молодых и талантливых футболистов с обеих сторон, однако хозяевам не хватает стабильности, которая есть у гостей.

Прогноз на матч «Штутгарт» — «Сельта»

Победа в Кубке Германии принесла «Штутгарту» путёвку в Лигу Европы, где команда постарается выдать свой максимум. Многие симпатизируют ей, но в новом сезоне Бундеслиги она выглядит неубедительно. Выступая на домашнем стадионе, одержала две победы — во встречах с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0) и «Санкт-Паули» (2:0). На выезде уступила берлинскому «Униону» (1:2) и «Фрайбургу» (1:3).

«Сельта», видимо, решила поставить новый рекорд по матчам, сыгранным вничью подряд. Сейчас серия насчитывает пять встреч. Все ничьи с одинаковым счётом — 1:1. Так было с «Мальоркой», «Бетисом», «Вильярреалом», «Жироной» и «Райо Вальекано». В последних трёх матчах спасает только Борха Иглесиас, забивая по мячу в каждом.

Нельзя сказать, что «Сельта» совсем ничего не умеет. Она создаёт достаточно моментов и остро атакует в каждом из матчей. Не хватает креативных решений, изобретательности и скорости. Предлагаем поставить на то, что «Штутгарт» победит. Во-первых, у немецкой команды получаются отличные матчи на домашнем стадионе. Во-вторых, у неё большой выбор исполнителей в атаке, которые постепенно раскрываются и входят в ритм.

Экспресс на Лигу Европы 25 сентября 2025 года

Ставка 1: «Болонья» не проиграет «Астон Вилле» за 2.00.

«Болонья» не проиграет «Астон Вилле» за 2.00. Ставка 2: «Порту» победит «Ред Булл Зальцбург» за 2.03.

«Порту» победит «Ред Булл Зальцбург» за 2.03. Ставка 3: «Штутгарт» победит «Сельту» за 1.83.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.03 х 1.83 = 7.42.