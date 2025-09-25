«Барселона» не даст «Реалу» расслабиться: ставки на спорт

Сегодня, 25 сентября, проходят встречи общего этапа Лиги Европы. Однако поклонники испанского футбола могут обратить внимание на матч «Овьедо» — «Барселона» в Ла Лиге. Если же одного футбола мало, можно захватить дерби «Барыса» и «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге.

Прогноз на матч «Овьедо» — «Барселона»

У «Барселоны» крайне убедительная форма. Есть свежая победа в матче с «Хетафе» со счётом 3:0 с дублем Феррана Торреса и голом Дани Ольмо. Это показывает, что команда Флика легко наращивает темп и давит сериями атак, не стесняется доводить дело до разгрома и не выключается из игры после первого гола. Это важный маркер уверенности в собственных силах перед выездом к аутсайдеру.

«Овьедо» при Пауновиче строится от компактного блока и дисциплины при игре без мяча, но команда грешит ошибками в ключевых отрезках. Сам главный тренер на них указывал после недавних матчей. Против мощного контроля, который наверняка постарается продемонстрировать «Барселона», это действительно риск. Длинные выходы могут не спасти без точного первого паса. А под давлением обеспечить такое будет сложно.

Ресурсы у гостей куда внушительнее, чем у хозяев. Ждём сценарий с территориальным преимуществом «Барселоны», постепенным изматыванием оборонительного блока и голами после переводов с фланга или подборов в центре поля. Прогнозируем победу «Барселоны» всухую. За пять туров в чемпионате Испании «Овьедо» забил лишь один гол, каталонцы же могут добыть третью сухую победу подряд.

Прогноз на матч «Барыс» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Ак Барс Казань

Форма у обеих сторон не лучшая. «Барыс» идёт после серии неудач и поражения в Минске во встрече с «Динамо» — 0:1 ОТ. При этом казахстанская команда установила антирекорд лиги — всего восемь бросков за матч. До того были 2:3 в игре с «Северсталью» и 1:5 — с «Металлургом». Это снижает доверие к нападению хозяев перед предстоящим матчем с «Ак Барсом».

У казанцев фон тоже, мягко говоря, неровный. Поражение со счётом 1:6 в матче с «Авангардом» накануне вскрыло уязвимости в средней зоне и на подборе, хотя перед этим была уверенная победа 3:1 во встрече с «Салаватом Юлаевым». В последних пяти матчах «Ак Барс» много пропускал — команде важно собрать свою структуру без шайбы. Это влияет на выбор темпа и риски в нейтральной зоне.

История встреч здесь будет важна, поскольку это сильный психологический фактор. Весной 2025 года «Ак Барс» уже громил соперника в Астане со счётом 8:0. Да и в целом в прошлых очных играх у казанцев ощутимый перевес. Это не решает исход автоматически, но задаёт ориентир возможного сценария предстоящего матча. Гостям будет проще довести дело до победы, когда они получат преимущество.

Ставки на спорт 25 сентября 2025 года

Ставка 1: «Барселона» победит «Овьедо» и не пропустит за 2.30.

«Барселона» победит «Овьедо» и не пропустит за 2.30. Ставка 2: «Ак Барс» обыграет «Барыс» за 1.88.

Общий коэффициент: 2.30 х 1.88 = 4.32.