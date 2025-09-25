«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Карпин и Адиев устроят праздник болельщикам

Дела у тренеров и команд пошли на поправку. Как минимум это касается атакующих действий.

26 сентября 2025 года в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Крылья Советов» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — в 18:00 мск. Тренер сборной России и экс-наставник сборной Казахстана сойдутся в тактической битве.

Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва 26 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 3.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу бело-голубых за 8.00.

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» Москва (26.09.2025)

Магомед Адиев продолжает работать над «Крыльями Советов». Временами команда показывает отличный футбол, как это было в матчах с «Локомотивом» (2:2) и «Сочи» (2:0). Но последние две встречи проиграла — «Краснодару» (1:2) в Кубке России и «Спартаку» (1:2) в РПЛ. Уступить топовым клубам всего в один мяч — это нормально. С действующим чемпионом получилось играть на равных, а вот с красно-белыми приходилось выживать.

Несомненно, сказывается отсутствие из-за травмы Вадима Ракова. Без универсального нападающего, способного играть на любой позиции и работающего на всю команду, стало сложнее в атаке. Но таким образом Магомед Адиев раскрыл другой талант. 19-летний Владимир Игнатенко взял на себя роль забивного форварда и положил по голу в ворота «Спартака» и «Сочи», а в игре с «Краснодаром» отдал результативную передачу.

Ещё не дебютировал взятый в аренду у ЦСКА Адольфо Гайч, который наверняка усилит линию нападения. Однако проблемной остаётся защита. А ведь ожидалось, что Магомед Адиев с первых дней начнёт выстраивать игру от обороны, которой так не хватало при Осинькине. На деле же тренер сконцентрировался на индивидуальном развитии футболистов. И, как мы видим, особое внимание уделил молодёжи.

У Валерия Карпина в «Динамо» тоже не всё под контролем. Сезон под его руководством начался ужасно. Отсутствие сыгранности, нехватка остроты в атаках — это лишь часть проблем. Сначала мешали травмы, а потом — адаптация футболистов, таких как Антон Миранчук и Бактиёр Зайнутдинов. И сейчас вроде бы всё наладилось.

Последние три матча бело-голубые провели неплохо. В РПЛ сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) и победили «Оренбург» (3:1), а в Кубке России разгромили «Сочи» (4:0). Вот такой футбол и предпочитают болельщики команды — результативный, каким он и был в прошлом сезоне. Остаётся надеяться, что это не фактор проблемных соперников, а новая глава в истории.

Бителло оформил дубль в дерби, Эль-Мехди Маухуб забивал в двух последних официальных встречах. Приходит в себя после тяжёлой травмы и Константин Тюкавин — уже забил гол в кубковом матче. Максим Осипенко успешно прошёл адаптацию и зарекомендовал себя как лидер в защите.

Очень интересная игра нас ожидает. Предлагаем поставить на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча. Атака обеих команд заиграла новыми красками. «Крылья Советов» забивали в двух последних матчах с московскими клубами в РПЛ, а «Динамо» Валерия Карпина после товарищеских матчей сборной словно пробудилось. Голы будут, а победит тот, кто сыграет увереннее в обороне.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Крылья Советов» — «Динамо» за 2.15.