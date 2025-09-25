Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Крылья Советов — Динамо Москва, 26 сентября 2025, прогноз на матч РПЛ, смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько начало

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Карпин и Адиев устроят праздник болельщикам
Максим Ермаков
«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Дела у тренеров и команд пошли на поправку. Как минимум это касается атакующих действий.

26 сентября 2025 года в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Крылья Советов» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — в 18:00 мск. Тренер сборной России и экс-наставник сборной Казахстана сойдутся в тактической битве.

Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва 26 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 3.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу бело-голубых за 8.00.

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» Москва (26.09.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Магомед Адиев продолжает работать над «Крыльями Советов». Временами команда показывает отличный футбол, как это было в матчах с «Локомотивом» (2:2) и «Сочи» (2:0). Но последние две встречи проиграла — «Краснодару» (1:2) в Кубке России и «Спартаку» (1:2) в РПЛ. Уступить топовым клубам всего в один мяч — это нормально. С действующим чемпионом получилось играть на равных, а вот с красно-белыми приходилось выживать.

Несомненно, сказывается отсутствие из-за травмы Вадима Ракова. Без универсального нападающего, способного играть на любой позиции и работающего на всю команду, стало сложнее в атаке. Но таким образом Магомед Адиев раскрыл другой талант. 19-летний Владимир Игнатенко взял на себя роль забивного форварда и положил по голу в ворота «Спартака» и «Сочи», а в игре с «Краснодаром» отдал результативную передачу.

Ещё не дебютировал взятый в аренду у ЦСКА Адольфо Гайч, который наверняка усилит линию нападения. Однако проблемной остаётся защита. А ведь ожидалось, что Магомед Адиев с первых дней начнёт выстраивать игру от обороны, которой так не хватало при Осинькине. На деле же тренер сконцентрировался на индивидуальном развитии футболистов. И, как мы видим, особое внимание уделил молодёжи.

Материалы по теме
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?

У Валерия Карпина в «Динамо» тоже не всё под контролем. Сезон под его руководством начался ужасно. Отсутствие сыгранности, нехватка остроты в атаках — это лишь часть проблем. Сначала мешали травмы, а потом — адаптация футболистов, таких как Антон Миранчук и Бактиёр Зайнутдинов. И сейчас вроде бы всё наладилось.

Последние три матча бело-голубые провели неплохо. В РПЛ сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) и победили «Оренбург» (3:1), а в Кубке России разгромили «Сочи» (4:0). Вот такой футбол и предпочитают болельщики команды — результативный, каким он и был в прошлом сезоне. Остаётся надеяться, что это не фактор проблемных соперников, а новая глава в истории.

Бителло оформил дубль в дерби, Эль-Мехди Маухуб забивал в двух последних официальных встречах. Приходит в себя после тяжёлой травмы и Константин Тюкавин — уже забил гол в кубковом матче. Максим Осипенко успешно прошёл адаптацию и зарекомендовал себя как лидер в защите.

Очень интересная игра нас ожидает. Предлагаем поставить на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча. Атака обеих команд заиграла новыми красками. «Крылья Советов» забивали в двух последних матчах с московскими клубами в РПЛ, а «Динамо» Валерия Карпина после товарищеских матчей сборной словно пробудилось. Голы будут, а победит тот, кто сыграет увереннее в обороне.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Крылья Советов» — «Динамо» за 2.15.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android