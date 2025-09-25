«Бавария» — «Вердер». Что на этот раз, Гарри Кейн?

26 сентября 2025 года в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Вердер». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Начало — в 21:30 мск. Ждать избиения гостей или они выстоят? Попробуем в этом разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Вердер» 26 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенцам. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.09, а шансы «Вердера» оценили в 24.00. Ничья идёт с коэффициентом 11.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 4.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу команды из Мюнхена за 9.00.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Вердер» (26.09.2025)

Венсан Компани превратил «Баварию» в прессинг-машину, у которой нет изъянов. Она выиграла все матчи нового сезона, стартовав с трофея — Суперкубка Германии. В Бундеслиге выделим хладнокровную победу в матче с «РБ Лейпциг» (6:0) и разгром «Хоффенхайма» в предыдущей встрече (4:1). Даже в Лиге чемпионов команда уверенно разобралась с победителем КЧМ-2025 «Челси» (3:1).

Естественно, прекрасные результаты вывели команду из Мюнхена на первое место в таблице чемпионата Германии. 18 забитых мячей в четырёх матчах и всего три пропущенных. Но будь даже бо́льшие недостатки в обороне, мощная атака всё равно бы их компенсировала. Гарри Кейн продолжает колотить голы. Не было ни одной игры в новом сезоне, когда он не отметился результативным действием.

Хет-трик в ворота «Хоффенхайма» и по дублю в матчах с «Челси» и «Гамбургом». Кто его остановит? Серж Гнабри, Майкл Олисе, Луис Диас — любой из них может создать остроту впереди и забить победный мяч. И Венсан Компани не останавливается на достигнутом, а требует от своих подопечных играть ещё лучше. У него получается мотивировать «Баварию».

Матч с «Вердером», судя по прогнозам букмекеров, должен закончиться избиением гостей, которые в таблице Бундеслиги располагаются очень близко к зоне вылета. Прогресс команды остановился после ухода Оле Вернера с поста главного тренера, а его место занял не имеющий опыта в больших лигах Хорст Штеффен.

Стоит признать, что при нём команда здорово продвигает мяч вперёд, игроки быстро перемещаются, открывая много вариантов для атаки. Но за такой агрессивный футбол клубу из Бремена приходится расплачиваться пропущенными голами. В обороне нет порядка и дисциплины. 10 мячей пропущено в четырёх встречах.

Пока «Вердер» выиграл только у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, правда, с разгромным счётом 4:0. Однако сразу же после этого уступил «Фрайбургу» (0:3). Это целая головоломка для Штеффена, ведь при неплохой и быстрой игре в атаке у его подопечных с трудом получалось проходить оборону среднего качества. К примеру, по воротам «Фрайбурга» пришлось пять ударов в створ, но ни один не завершился голом.

Поэтому бременцы и правда могут превратиться в поле для творчества звёздного нападения «Баварии». Поставим на то, что команда из Мюнхена забьёт не меньше четырёх голов. «Вердер» и уж тем более малоопытный Штеффен понятия не имеют, как справляться с таким соперником. Мюнхенцы способны задавить прессингом, а в завершении атак им просто нет равных в лиге.

Ставка: «Бавария» забьёт «Вердеру» больше 3.5 мяча за 1.82.