«Страсбург» — «Марсель». Де Дзерби будет больно падать

26 сентября 2025 года в матче 6-го тура французской Лиги 1 сыграют «Страсбург» и «Марсель». Встреча состоится на стадионе «Мено» в Страсбурге. Начало — в 21:45 мск. Как поведёт себя самая молодая команда Европы против клуба, который буквально только что обыграл победителя Лиги чемпионов? Сейчас выясним.

Коэффициенты букмекеров на матч «Страсбург» — «Марсель» 26 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Марселя» можно с коэффициентом 2.00, а шансы «Страсбурга» оценили в 3.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу команды из Марселя за 9.00.

Прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции «Страсбург» — «Марсель» (26.09.2025)

«Страсбург» продолжает идти по прогрессирующему пути вместе с английским тренером Лиамом Росеньором. А ведь когда-то его уволили из «Халла» за неумение ставить атакующий футбол. В Лиге 1 он и не нужен, ведь важнее результат. И он есть. После пяти туров его команда находится в топ-4 с 12 очками. У остальных лидеров столько же.

При удачном стечении обстоятельств страсбургская команда может даже погостить на первой строчке. Единственное поражение она потерпела в матче с «Монако» (2:3). Да и то упустила ничью в добавленное время. После этого выиграли у «Гавра» (1:0) и «Парижа» (3:2). Удивительно, но команда Росеньора уверенно играет в атаке, когда приходится.

В последней встрече очень хорошо сработали решения главного тренера, а точнее — замены. Во втором тайме он выпустил на поле оправившихся после травм Гелу Дуэ и Эмануэля Эмегу. Они стали авторами двух голов. Хоакин Паничелли пока лучший по результативности в клубе — три забитых мяча. И это всё молодые таланты, на которых ставят в «Страсбурге». На сегодняшний день — это самая молодая команда по составу во всей Европе.

Даже «Марсель» со своими звёздами отстаёт от топ-4 Лиги 1 на три очка. Всё из-за проблем с гостевыми матчами. В чемпионате команда на выезде уступила «Ренну» (0:1) и «Лиону» (0:1), а во встрече Лиги чемпионов проиграла «Реалу» (1:2). Дома всё по-другому — две победы в играх с «Парижем» (5:2) и «ПСЖ» (1:0).

Игра с действующим чемпионом получилась очень нервной и даже в каких-то моментах скандальной. Возможно, футболисты «Марселя» специально хотели вывести из себя игроков «ПСЖ», у них это хорошо получилось. А вот тренер Роберто Де Дзерби заявил, что приехал во Францию специально, чтобы поставить парижан на место и обыграть их. Что ж, его мечта исполнилась.

У «Марселя» сбалансированный состав с талантливыми и опытными футболистами. Херонимо Рульи на пике формы и выручает своими спасениями. 13 сейвов в матче с «Реалом» и пять – с «ПСЖ». Возможно, он получит выходной. В атаке блистают Мэйсон Гринвуд, Тимоти Веа и Пьер-Эмерик Обамеянг. Но ещё далеко не все дают результат, которого от них ждёт Де Дзерби.

Трудно представить, что основному составу «Марселя» по силам провести ещё один матч в высоком темпе. К тому же даже раньше очные встречи со «Страсбургом» получались упорными — пять ничьих в шести последних встречах. Предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют. Очень молодой состав футболистов свежее и бодрее, а ещё более мотивирован. Да и гости очень слабо выступают на выезде.

Ставка: «Страсбург» не проиграет «Марселю» за 1.80.