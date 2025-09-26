Карпин и «Динамо» радуют голами, Гарри Кейн разошёлся: экспресс на футбол

Сегодня, 26 сентября, откроется программа уикенда в европейском клубном футболе. В нашем экспрессе есть место и для Российской Премьер-Лиги, и для немецкой Бундеслиги, и для французской Лиги 1. Общий коэффициент — 7.04.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва

Магомед Адиев продолжает работать над «Крыльями Советов». Временами команда показывает отличный футбол, как это было в матчах с «Локомотивом» (2:2) и «Сочи» (2:0). Но последние две встречи проиграла — «Краснодару» (1:2) в Кубке России и «Спартаку» (1:2) в РПЛ. Уступить топовым клубам с разницей всего в один мяч — это нормально. С действующим чемпионом получилось играть на равных, а вот с красно-белыми приходилось выживать.

У Валерия Карпина в «Динамо» тоже не всё под контролем. Сезон под его руководством начался ужасно. Отсутствие сыгранности, нехватка остроты в атаках — это лишь часть проблем. Сначала мешали травмы, а потом — адаптация футболистов, таких как Антон Миранчук и Бактиёр Зайнутдинов. И сейчас вроде бы всё наладилось. Последние три матча бело-голубые провели неплохо. В РПЛ сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) и победили «Оренбург» (3:1), а в Кубке России разгромили «Сочи» (4:0). Появились голы!

Очень интересная игра нас ожидает. Предлагаем поставить на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча. Атака обеих команд заиграла новыми красками. «Крылья Советов» забивали в двух последних матчах с московскими клубами в РПЛ, а «Динамо» Валерия Карпина после товарищеских матчей сборной словно пробудилось. Голы будут, а победит тот, кто сыграет увереннее в обороне.

Прогноз на матч «Бавария» — «Вердер»

Венсан Компани превратил «Баварию» в прессинг-машину, у которой нет изъянов. Она выиграла все матчи нового сезона, стартовав с трофея — Суперкубка Германии. В Бундеслиге выделим хладнокровную победу в матче с «РБ Лейпциг» (6:0) и разгром «Хоффенхайма» в предыдущей встрече (4:1). Даже в Лиге чемпионов команда уверенно разобралась с победителем КЧМ-2025 «Челси» (3:1).

Естественно, прекрасные результаты вывели команду из Мюнхена на первое место в таблице чемпионата Германии. 18 забитых мячей в четырёх матчах и всего три пропущенных. Но будь даже бо́льшие недостатки в обороне, мощная атака всё равно бы их компенсировала. Гарри Кейн продолжает колотить голы. Не было ни одной игры в новом сезоне, когда он не отметился результативным действием.

Матч с «Вердером», судя по прогнозам букмекеров, должен закончиться избиением гостей, которые в таблице Бундеслиги располагаются очень близко к зоне вылета. Прогресс команды остановился после ухода Оле Вернера с поста главного тренера, а его место занял не имеющий опыта в больших лигах Хорст Штеффен. Поставим на то, что команда из Мюнхена забьёт не меньше четырёх голов. «Вердер» и уж тем более малоопытный Штеффен понятия не имеют, как справляться с таким соперником.

Прогноз на матч «Страсбург» — «Марсель»

«Страсбург» продолжает идти по пути прогресса вместе с английским тренером Лиамом Росеньором. После пяти туров его команда находится в топ-4 с 12 очками. У остальных лидеров столько же. При удачном стечении обстоятельств страсбургская команда может даже погостить на первой строчке. Единственное поражение она потерпела в матче с «Монако» (2:3). Да и то упустила ничью в добавленное время. На сегодняшний день — это самая молодая команда по составу во всей Европе. И это работает!

Даже «Марсель» со своими звёздами отстаёт от топ-4 Лиги 1 на три очка. Всё из-за проблем в гостевых матчах. В чемпионате команда на выезде уступила «Ренну» (0:1) и «Лиону» (0:1), а в Лиге чемпионов проиграла «Реалу» (1:2). Дома всё по-другому — две победы в играх с «Парижем» (5:2) и «ПСЖ» (1:0). У «Марселя» сбалансированный состав с талантливыми и опытными футболистами. Но ещё далеко не все дают результат, которого от них ждёт Де Дзерби.

Трудно представить, что основному составу «Марселя» по силам провести ещё один матч в высоком темпе после сумасшедшей встречи с «ПСЖ» в начале этой недели. К тому же даже раньше очные встречи со «Страсбургом» получались упорными — пять ничьих в шести последних матчах. Предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют. Очень молодой состав свежее и более мотивирован. Да и гости очень слабо выступают на выезде.

