Экспресс на КХЛ: «Локомотив» разогнался, минское «Динамо» — на кураже

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжает набирать обороты. Матчи традиционно проводятся каждый день. Сегодня, 26 сентября, выделить можно две встречи: «Локомотив» — «Автомобилист» и «Динамо» Минск — «Северсталь». Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Автомобилист»

«Локомотив» принимает «Автомобилист» в Ярославле, и контекст на стороне хозяев. Действующий чемпион хорошо играет дома при Бобе Хартли, тогда как команда Николая Заварухина мирится с кадровыми потерями в обороне. Это матч, где системность ярославцев и глубина бригад должны перевесить в их пользу.

Форма «Локомотива» сейчас убедительная: серия побед, очень мало пропущенных и достаточно много заброшенных шайб. Вратарь Даниил Исаев держит марку. Впереди в последних играх выделяются Андрей Сергеев и Артур Каюмов — у команды одновременно хороши и атака, и розыгрыш большинства.

У «Автомобилиста» тем временем трещит именно тыл, выбыл Сергей Зборовский. Очень много пропущенных шайб в последнее время. Нахлынула эпидемия травм. Тренерский штаб прямо говорит о вынужденной ставке на молодёжь в защите. При таких вводных у гостей меньше шансов пережить давление в чужой зоне. Прогноз: победа «Локомотива» в основное время со счётом приблизительно 3:1.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Северсталь»

Минское «Динамо» у себя дома принимает «Северсталь». У хозяев стабильный штаб во главе с Дмитрием Квартальновым, а у гостей по-прежнему рулит Андрей Козырев. Минчане идут после тяжёлой, но яркой победы в матче с «Торпедо», где хет-трик оформил Виталий Пинчук. Домашний лёд и свежий позитив — ощутимый плюс для принимающей стороны.

Атака минского клуба выглядит мощно. Хоккеисты много бросают и держат лидерство в лиге по среднему количеству попаданий в створ. А Алекс Лимож разогнался до статуса лучшего бомбардира. Перестановок немного, ключевые звенья сохранены. Связка Лимож — Энас — Пинчук на ходу и в равных составах, и в большинстве. Это плюсик в пользу хозяев.

«Северсталь» — боевая команда, однако недавний выезд в Ярославль к «Локо» вышел тяжёлым. Череповчане сравняли счёт в меньшинстве и почти сразу получили решающую шайбу в большинстве соперника — 1:2. На фоне интенсивного графика гостям будет сложнее выдержать давление «Минск-Арены». Прогноз: победа «Динамо» в основное время, но тотал меньше 6.5 шайбы.

Экспресс на матчи КХЛ 26 сентября 2025 года

