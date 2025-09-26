«Атлетико» — «Реал»: прогноз на дерби в Ла Лиге 27 сентября 2025 года

27 сентября в матче 7-го тура испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Реал». Встреча состоится на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 17:15 мск. Всё внимание будет приковано к мадридскому дерби. Но у кого больше шансов его выиграть? Сейчас выясним.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Реал» 27 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «сливочным». Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Атлетико» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» (27.09.2025)

«Атлетико» стал объектом критики. Недовольство работой тренера и результатами оказывает давление на всю команду. В шести матчах добыто всего две победы. Да и они не впечатляют. Был обыгран «Вильярреал» (2:0), а благодаря хет-трику Хулиана Альвареса – «Райо Вальекано» (3:2). Диего Симеоне назвал его лучшим игроком в составе. В чём-то он прав.

По факту «матрасники» не проигрывают в чемпионате Испании пять матчей, но три ничьих стали поводом для дискуссий. Между тем было очень обидное поражение во встрече с «Ливерпулем» (2:3) в Лиге чемпионов. Маркос Льоренте оформил дубль, а третий мяч был пропущен в добавленное время. Но ведь неплохо для игры с чемпионом Англии? Новички притираются, и Диего Симеоне внедряет важные тактические изменения.

«Атлетико» уже заряжен в атаке, осталось немного доработать остальные моменты. Быть может, нужно задуматься о замене Яна Облака, несмотря на его легендарную роль в клубе. В этом сезоне его игра в воротах вызывает беспокойство. 34-летний Антуан Гризманн последний раз забивал в Примере 1 февраля этого года. Александр Сёрлот отбыл дисквалификацию и будет готов к мадридскому дерби.

Симеоне нужна смелость, чтобы отказаться от многолетних лидеров, если они не дают нужного результата. У «Реала» и Хаби Алонсо подобных проблем нет. Да и как можно найти недостатки у команды, которая выиграла все матчи в новом сезоне? Тащит её Килиан Мбаппе. В 40 матчах Примеры он забил 38 мячей, повторив достижение Ференца Пушкаша и опередив Криштиану Роналду (37 голов) по этому показателю.

Француз забивает в четырёх матчах подряд за «сливочных». Дважды оформил дубль за это время. Но нельзя принижать и роль других звёзд клуба. У Винисиуса Жуниора в двух последних встречах 1+2, а 18-летний Франко Мастантуоно забил дебютный гол в предыдущей встрече с «Леванте» (4:1). Вернулся после травмы Джуд Беллингем, однако Хаби Алонсо не торопится и постепенно вводит его в состав.

Главный тренер с самого начала своей работы с «Реалом» стремится улучшить игру команды в атаке, и у него это стало получаться. Вот только пока страдает качество оборонительных действий. В четырёх из пяти последних официальных встреч было пропущено по одному голу. Причём от соперников среднего уровня. Плюс сказывается отсутствие защитников Антонио Рюдигера и Трента Александер-Арнольда.

Учитывая всё это, предлагаем поставить на то, что «Реал» не проиграет «Атлетико», через обмен голами. Хулиан Альварес оптимистично настроен на дерби после своего хет-трика, а защита у Хаби Алонсо имеет изъяны. Но если кто и должен побеждать, то это его команда. «Сливочные» становятся всё агрессивнее в нападении, и, в отличие от «матрасников», у них здорово играет вся атака.

Ставка: «Реал» не проиграет «Атлетико» + обе забьют за 2.10.