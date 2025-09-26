«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз на матч 5-го тура Серии А

27 сентября 2025 года в матче 5-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Аталанта». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 19:00 мск. Эта игра обещает подарить зрелище и море эмоций.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Аталанта» 27 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Турина. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.87, а шансы «Аталанты» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу туринского клуба за 7.00.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта» (27.09.2025)

Игра «Ювентуса» в новом сезоне впечатляет, но и она не без изъянов. После двух побед всухую в матчах с «Пармой» (2:0) и «Дженоа» (1:0) никто и предположить не мог, какие проблемы вскроются в обороне. Всё началось с невероятной встречи с «Интером» (4:3). Два гола туринцев в концовке, а автором победного стал молодой Василие Аджич.

После этого была сумасшедшая ничья в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:4). Удалось спастись от поражения, забив два мяча в добавленное время. Прошлая встреча с «Вероной» (1:1) тоже не получилась удачной. Соперник был даже ближе к победе. «Ювентус» потерял равновесие, не хватает баланса между атакой и защитой. Если столько пропускать и рассчитывать на камбэки — далеко не уедешь.

Игор Тудор знает ДНК туринцев и обязательно исправит все недостатки. Несмотря на слабую защиту и потерю концентрации, он уже подарил праздник болельщикам. Душан Влахович оформил дубль в Лиге чемпионов, но выглядел уставшим с «Вероной». Молодой Кенан Йылдыз и Андреа Камбьязо идеально дополняют друг друга, а Франсишку Консейсау сразу после травмы стал автором гола в предыдущей встрече.

Состав у «Ювентуса» боевой и талантливый. А вот у «Аталанты» переполнен лазарет, и она не может рассчитывать на ключевых игроков. Отсутствие таких футболистов, как Шарль Де Кетеларе, Эдерсон и Джанлука Скамакка, оголило атаку. Возможно, поэтому команде пришлось идти на компромисс и мириться с Адемолой Лукманом. В последней встрече он получил чуть-чуть игрового времени. Скоро вернётся полноценно.

В Серии А бергамаски учинили разгром в двух последних матчах – с «Лечче» (4:1) и «Торино» (3:0). Между этим была встреча в Лиге чемпионов с «ПСЖ», которая закончилась провалом — 0:4. Разница в классе была видна невооружённым взглядом. Но и в ней Иван Юрич заметил позитивные моменты. Правильно, ведь не время раскисать.

В последнем матче с «Торино» наконец-то дали результат новички «Аталанты». Камал Сулемана прервал молчание и сделал гол+пас, а Никола Крстович оформил дубль, который стал дебютным в составе команды из Бергамо. Теперь хорошо бы им сохранить этот настрой на игру с другим туринским клубом.

Почему бы нам не получить удовольствие от ещё одного результативного матча в исполнении обеих команд? Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Просто взять и заставить талантливую атаку туринцев замолчать во благо улучшения защитных построений — путь в никуда. Не станет «Ювентус» идти на такие риски.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча в матче «Ювентус» — «Аталанта» за 3.30.