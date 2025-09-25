Анкалаев — Перейра и другие крутые вывески. На что ставить в UFC в октябре

Осень окончательно вступила в свои права, на пороге октябрь. Любители единоборств уже предвкушают этот месяц, ведь в нём запланировано сразу несколько топовых поединков. Изучаем главные противостояния предстоящего месяца и смотрим, на что поставить.

3 октября. PFL Road to Dubai Champions Series 3. Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз

Турнир пройдёт в Дубае, в его главном поединке Усман Нурмагомедов будет защищать свой титул в лёгком весе против ирландца Пола Хьюза. Это бой-реванш. Первый бой прошёл в январе, россиянин его выиграл, но не так уверенно, как все ожидали. Это нашло отражение в коэффициентах, сейчас на Усмана дают котировку 1.37, а на его соперника – 2.95.

Работа над ошибками вместе с легендарным Хабибом наверняка проведена. Всё-таки в первом поединке Усман просел ближе к концу боя. Сейчас этого допускать нельзя. Впрочем, ирландцу всё равно не позавидуешь. Хьюзу опасно быть более активным, нарваться на удар или тейкдаун будет подобно смерти. Сам же Нурмагомедов вполне может быть и поагрессивнее. Ждём уверенной защиты титула!

5 октября. UFC 320. Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген

Турнир в Лас-Вегасе подарит сразу два классных боя. В первом из них чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту против Кори Сэндхагена.

Мераб — фаворит, на его победу дают котировку 1.20, а на его соперника — 4.85. У американца здесь большое преимущество в антропометрии, однако это Двалишвили никогда не смущало. Чемпион поражает своим напором, феноменальной выносливостью и агрессией. Главное — не успокаиваться, потому что минутная расслабленность может обернуться большими проблемами. Сэндхаген — яркий и нестандартный ударник. И да, он тоже очень стойкий.

5 октября. UFC 320. Магомед Анкалаев — Алекс Перейра

Ещё один бой-реванш, на этот раз – в полутяжёлой весовой категории. Магомед Анкалаев отобрал у Алекса Перейры титул, а теперь будет его оборонять. Букмекеры считают, что получится, коэффициенты – 1.38 на 3.00 в пользу россиянина.

Скорее всего, мы увидим копию первого поединка. Перейра будет стараться работать в стойке, полагаясь на свой удар. Только вот плана B у него нет, а перестраиваться по ходу боя он не умеет. Анкалаев же будет спокойно нейтрализовывать сильные стороны соперника и набирать очки. Возможно, это немного скучно. Но зачем ломать то, что работает? Единственный шанс Алекса — дождаться ошибки Магомеда, однако таких в его карьере не было.

25 октября. UFC 321. Том Аспиналл — Сириль Ган

А это главный бой турнира в Абу-Даби, первая защита в тяжёлом весе для Тома Аспиналла. Он так и не дождался Джона Джонса и из временных чемпионов перебрался в категорию полноценных. Ган же – первый номер рейтинга.

Британец здесь явный фаворит, на его победу дают 1.23, а на его оппонента – 4.10. Том одинаково хорош и в стойке, и в борьбе, а единственное поражение в карьере у него случилось по травме. Причём подавляющее большинство своих поединков Аспиналл заканчивает в первом же раунде.

Что до Сириля Гана, то он подавал большие надежды, но годы берут своё — упала скорость. А это был козырь француза. К тому же он уже дважды получал шанс завоевать титул и дважды без вариантов проигрывал — Джону Джонсу и Фрэнсису Нганну. Конечно, всегда остаётся вероятность ошибки со стороны Аспиналла, однако вряд ли у Гана получится совершить сенсацию.