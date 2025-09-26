«ПСЖ» — «Осер»: прогноз на матч чемпионата Франции 27 сентября 2025 года

27 сентября 2025 года в матче 6-го тура французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Осер». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 22:05 мск. Какое влияние окажут «Золотой мяч» Усмана Дембеле и другие награды на всю команду? Попытаемся выяснить.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Осер» 27 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Парижа. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.16, а шансы «Осера» оценили в 15.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу парижского клуба за 7.50.

Прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Осер» (27.09.2025)

Футболисты «ПСЖ» после великолепной победы во встрече с «Аталантой» (4:0) в Лиге чемпионов позволяли себе говорить, что игра далась им легко. Излишняя самоуверенность привела к поражению в прошлой игре с «Марселем» (0:1). Как сказал запасной вратарь Матвей Сафонов, матч превратился в выяснение отношений. Так и было.

Но поражение будет быстро забыто, потому что в это же время проходила церемония вручения «Золотого мяча», который достался Усману Дембеле. К тому же «ПСЖ» признали лучшим клубом 2025 года, а его тренера Луиса Энрике — лучшим тренером. Всё это радостные события, которые должны воодушевлять. Однако команда не должна смотреть свысока на своих соперников.

Причиной поражения в игре с «Марселем» стала ошибка голкипера Люка Шевалье. Луис Энрике отказывается предоставлять ему отдых и старается не замечать Сафонова. Вот к чему это привело! Плюс сказалось отсутствие Брэдли Баркола, Жоау Невеша, Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Не хватало изобретательности, чтобы сравнять счёт. Хвича Кварацхелия старался, но у него по-прежнему нет результативных действий в Лиге 1.

Впереди матч с «Осером» — явным аутсайдером. В пяти встречах он одержал только две победы. Получилось выиграть у «Лорьяна» (1:0) и «Тулузы» (1:0). Ничего другого команде не остаётся, кроме как делать упор на оборонительных действиях. Однако если опять парижане неправильно настроятся, могут получить отпор. Во встречах с «Монако» (1:2) и «Ниццей» (1:3) подопечные Кристофа Пеллиссье не сдавались.

Огромные проблемы клуб из Осера испытывает с дисциплиной. В трёх из пяти встреч этого сезона его футболисты получали по удалению. С учётом того, какое давление будет создано парижским клубом на защиту, ошибки неизбежны. Можно дополнительно рассмотреть ставку на красную карточку в этом матче.

Особенно плохо даются команде Кристофа Пеллиссье выездные встречи. Обе были проиграны. Когда «ПСЖ» последний раз встречался с «Осером», победил со счётом 3:1, а главным героем стал Хвича Кварацхелия с дублем наперевес. Напомним, пока грузин не забивал в Лиге 1 этого сезона. В отсутствие сразу нескольких ключевых игроков атаки он может открыть счёт голам, взяв роль лидера на себя.

В целом же считаем, что лучший клуб 2025 года, за который выступает обладатель «Золотого мяча», не имеет права плохо играть с таким аутсайдером, как «Осер». Ставим на то, что он победит и не пропустит. Верим в Кварацхелию, который должен выручать команду, пока отсутствуют ключевые футболисты. Ну и Шевалье обязан реабилитироваться за поражение от «Марселя», случившееся по его вине.

Ставка: «ПСЖ» победит «Осер» и не пропустит за 1.92.