Экспресс на РПЛ 27 сентября: дерби «Ростов» — «Краснодар» и «Зенит» против «Оренбурга»

Чемпионат России по футболу продолжается, участники вот-вот минуют первую треть сезона. Сегодня, 27 сентября, пройдут некоторые встречи 10-го тура РПЛ. Отдельного внимания заслуживают южное дерби «Ростов» — «Краснодар» и матч «Зенит» — «Оренбург», который при удачном раскладе вернёт петербуржцев в чемпионскую гонку.

Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар»

Фон у команд разный. «Ростов» в прошлом туре чемпионата России увёз 0:0 из Калининграда, а до этого одержал важную кубковую победу в Москве в матче со «Спартаком» — 2:1. Беспроигрышная серия продолжается. «Краснодар» же уступил дома «Зениту» со счётом 0:2, просела реализация после перерыва. Эти три игры задают тон предматчевой подготовке.

Центр поля и первые передачи станут ключевыми факторами. «Ростову» важно плотнее встречать оппонента между линиями и не дарить свободные коридоры на флангах. «Краснодару» можно попытаться ускорять игру через полупространства, где Сперцян и Кривцов находят передачами Кордобу. Стандарты и вторые мячи тоже могут решить многое.

Прогнозируем достаточно близкую игру по моментам, несмотря на разницу в таблице и классе, хотя и с территориальным перевесом «Краснодара». Если хозяева переживут стартовый отрезок и точнее сыграют при прессинге, дерби может получиться «низовым». «Краснодар» вполне может собраться после 0:2 в матче с «Зенитом», и не проиграть, но добыть победу над клубом, который потихоньку вырулил к хорошим результатам, будет не так просто.

Прогноз на матч «Зенит» — «Оренбург»

Форма у петербуржцев всё более позитивная. Свежая выездная победа во встрече с «Краснодаром» (2:0) после нулевой ничьей с «Балтикой» наверняка подняла настроение. Команда прибавила в интенсивности без мяча и в точности в переходах. Это важный сигнал к тому, что домашний матч может сложиться хорошо.

«Оренбург» под руководством Слишковича признаёт свои проблемы в деталях, но держит темп и ищет моменты через быстрые выходы. Последний тур завершился поражением со счётом 1:3 от московского «Динамо» при равном владении. До этого была удачная серия пенальти с «Рубином» в Кубке России. Команда конкурентоспособна, однако допускает «привозы», что, впрочем, простительно при её-то составе.

Ресурс состава и тонус лидеров дают «Зениту» преимущество. Особенно на своём поле. Ждём сценарий с территориальным давлением хозяев и редкими шансами гостей на контратаках. Вероятный исход — победа «Зенита» в один-два мяча. Наиболее вероятный счёт — 2:0. В прошлой очной встрече подопечные Сергея Семака пропустили трижды, хотя и сами забили пять раз. Но то было в Оренбурге. Дома столько пропускать нельзя.

Экспресс на чемпионат России 27 сентября 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Ростов» — «Краснодар» за 1.86.

победа «Зенита» в матче с «Оренбургом» с разницей в один-два мяча за 2.23.

Общий коэффициент: 1.86 х 2.23 = 4.14.