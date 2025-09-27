Экспресс на футбол 27 сентября: дерби «Атлетико» — «Реал» и матч «Ювентус» — «Аталанта»

1-й тур общего этапа Лиги Европы отгремел, возвращаемся на внутреннюю арену. Тем более что этот уикенд подарит массу интересных матчей. Сегодня составляем экспресс из встреч «Атлетико» — «Реал», «Ювентус» — «Аталанта» и «ПСЖ» — «Осер».

Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал»

«Атлетико» стал объектом критики. Недовольство работой тренера и результатами оказывает давление на всю команду. В шести матчах добыто всего две победы. Да и они не впечатляют. Был обыгран «Вильярреал» (2:0), а благодаря хет-трику Хулиана Альвареса – «Райо Вальекано» (3:2). Диего Симеоне назвал его лучшим игроком в составе. В чём-то он прав. С другой стороны, «Атлетико» заряжен в атаке.

Симеоне нужна смелость, чтобы отказаться от многолетних лидеров, если они не дают нужного результата. У «Реала» и Хаби Алонсо подобных проблем нет. Да и как можно найти недостатки у команды, которая выиграла все встречи в новом сезоне? Тащит её Килиан Мбаппе. В 40 матчах Примеры он забил 38 мячей, повторив достижение Ференца Пушкаша и опередив Криштиану Роналду (37 голов) по этому показателю.

Учитывая всё это, предлагаем поставить на то, что «Реал» не проиграет «Атлетико», через обмен голами. Хулиан Альварес оптимистично настроен на дерби после своего хет-трика, а у защиты Хаби Алонсо есть изъяны. Однако если кто и должен побеждать, то это его команда. «Сливочные» становятся всё агрессивнее в нападении, и, в отличие от «матрасников», у них здорово играет вся атака.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта»

Игра «Ювентуса» в новом сезоне впечатляет, но и она не без изъянов. После двух побед всухую в матчах с «Пармой» (2:0) и «Дженоа» (1:0) никто и предположить не мог, какие проблемы вскроются в обороне. Всё началось с невероятной встречи с «Интером» (4:3). Два гола туринцев в концовке, а автором победного стал молодой Василие Аджич. После этого была сумасшедшая ничья в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:4). Удалось спастись от поражения, забив два мяча в добавленное время.

Состав у «Ювентуса» боевой и талантливый. А вот у «Аталанты» переполнен лазарет, и она не может рассчитывать на ключевых игроков. Отсутствие таких футболистов, как Шарль Де Кетеларе, Эдерсон и Джанлука Скамакка, оголило атаку. Возможно, поэтому команде пришлось идти на компромисс и мириться с Адемолой Лукманом. В последней встрече он получил чуть-чуть игрового времени. Скоро вернётся полноценно. И в последнем матче с «Торино» (3:0) наконец-то дали результат новички.

Почему бы нам не получить удовольствие от ещё одного результативного матча в исполнении обеих команд? Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Просто взять и заставить талантливую атаку туринцев замолчать во благо улучшения защитных построений — путь в никуда. Не станет «Ювентус» идти на такие риски.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Осер»

Футболисты «ПСЖ» после великолепной победы во встрече с «Аталантой» (4:0) в Лиге чемпионов позволяли себе говорить, что игра далась им легко. Излишняя самоуверенность привела к поражению в прошлой игре с «Марселем» (0:1). Как сказал запасной вратарь Матвей Сафонов, матч превратился в выяснение отношений. Так и было.

Впереди матч с «Осером» — явным аутсайдером. В пяти встречах он одержал только две победы. Ничего другого команде не остаётся, кроме как делать упор на оборонительных действиях. Огромные проблемы клуб из Осера испытывает с дисциплиной. В трёх из пяти матчей этого сезона его футболисты получали по удалению. Особенно плохо даются команде Кристофа Пеллиссье выездные встречи. Обе были проиграны.

Когда «ПСЖ» последний раз встречался с «Осером», победил со счётом 3:1, а главным героем стал Хвича Кварацхелия с дублем наперевес. Считаем, что лучший клуб 2025 года, за который выступает обладатель «Золотого мяча», не имеет права плохо играть с таким аутсайдером, как «Осер». Ставим на то, что он победит и не пропустит. Верим в Кварацхелию, который должен выручать команду, пока из-за травм отсутствуют ключевые футболисты.

Экспресс на футбол 27 сентября 2025 года

Ставка 1: «Реал» не проиграет «Атлетико» + обе забьют за 2.10.

«Реал» не проиграет «Атлетико» + обе забьют за 2.10. Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Ювентус» — «Аталанта» за 3.30.

тотал больше 3.5 мяча в матче «Ювентус» — «Аталанта» за 3.30. Ставка 3: «ПСЖ» победит «Осер» и не пропустит за 1.92.

Общий коэффициент: 2.10 х 3.30 х 1.92 = 13.3.