Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Спартак — Пари НН: без Станковича спокойнее

«Спартак» — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ 28 сентября 2025 года
Алексей Анисимов
«Спартак» — «Пари НН»: прогноз на матч
Комментарии
Красно-белые добудут ещё три очка, пока главный тренер дисквалифицирован.

28 сентября в матче 10-го тура РПЛ «Спартак» принимает «Пари Нижний Новгород» на «Лукойл Арене». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. У хозяев за результат отвечает Деян Станкович, но этот матч команда проведёт без тренера у бровки из-за его дисквалификации. Гостей по-прежнему ведёт молодой Алексей Шпилевский.

Единственная очная встреча в этом сезоне завершилась со счётом 4:0 в пользу московского клуба. Дело было в матче 3-го тура группового этапа Кубка России, тоже в Москве. Посмотрим, сумеют ли нижегородцы воспользоваться отсутствием главного тренера у соперника.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Пари НН» 28 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.24, что приблизительно составляет 81% вероятности. Ничья идёт за 5.95, а победа «Пари Нижний Новгород» оценивается в 12.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативный игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» (28.09.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форма «Спартака» становится лучше. Дома были обыграны «Крылья Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде. Это должно придать уверенности, ведь накануне в Кубке России были болезненные качели с «Ростовом», которые завершились в пользу соперника — 1:2. Перед 10-м туром расклад был следующий: шестое место и четыре очка отставания от лидирующего «Краснодара». Не так уж страшно, если подумать.

Материалы по теме
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?
Обиженные англичане и третья попытка «Фиорентины». Кто выиграет Лигу конференций?

Очный контекст тоже на стороне москвичей. Как мы уже сказали, месяц назад в Кубке России они разгромили «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:0 на той же арене. Тогда работали стандарты и поиск коридоров за спиной защитников. Это не гарантия повторения сценария, но ориентир. Судя по всему, нас снова ждут раннее давление и длинные позиционные атаки со стороны хозяев.

Гости, в свою очередь, перестраиваются по ходу сезона. Есть яркие отрезки при Шпилевском, однако стабильности крайне мало. В последнем туре получили 1:2 с «Ахматом», а до этого были важные 3:1 с «Оренбургом». Но между тем затесалось поражение от «Динамо» Махачакала в Кубке России. В атаке выделяются Лесовой и Босельи, скорость даёт Олусегун. Это ресурсы для контрвыпадов, если пережить старт.

«Спартак» дома разгоняет правый и левый край, ищет ускорения за счёт подбора у дуги и быстрых переводов. «Пари Нижний Новгород» может ответить компактным блоком. Если гости потеряют свой первый пас, давление москвичей станет непрерывным. В таких условиях с нынешней нестабильной психологией из-за качелей результатов рассчитывать на очки будет очень сложно.

Материалы по теме
Анкалаев — Перейра и другие крутые вывески. На что ставить в UFC в октябре
Анкалаев — Перейра и другие крутые вывески. На что ставить в UFC в октябре

Ресурсы, домашнее преимущество и более классная структура моментов — за «Спартаком». «Пари Нижний Новгород» получит шансы в контратаках, однако для очков нужен идеальный день в обороне. Прогнозируемый исход — победа хозяев в один-два мяча, приблизительно со счётом 2:0. Ждать повторения сценария прошлой очной встречи не получится, но у красно-белых есть все шансы набрать ещё три очка, пока Станковича нет.

Ставка: «Спартак» обыграет «Пари НН» в один-два мяча за 2.13.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android