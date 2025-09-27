«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч АПЛ 28 сентября 2025 года

Артете может быть достаточно одного мяча для победы, но и он под вопросом.

28 сентября 2025 года в матче 6-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Арсенал». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Начало — в 18:30 мск. Игра для самых терпеливых, которая пощекочет нервы болельщиков обеих команд.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл» — «Арсенал» 28 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Лондона. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Ньюкасла» оценили в 3.45. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Арсенал» (28.09.2025)

Неудачно стартовал «Ньюкасл» в новом сезоне, но Эдди Хау постоянно вносил изменения и работал над исправлением ошибок. Он по-прежнему пользуется ротацией футболистов на некоторых позициях в поисках идеального баланса. Вроде добился взаимопонимания в защите, о чём свидетельствуют нулевые ничьи с «Лидсом» и «Борнмутом», а также сухая победа в игре с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Осталось только привыкнуть жить без Александера Исака. Хотя в последнем матче Кубка лиги Англии у «Ньюкасла» получилось разгромить «Брэдфорд Сити» (4:1). Пусть соперник из Лиги 1, но, возможно, именно этот результат даст положительный импульс атаке команды. Постарались Жоэлинтон и Уильям Осула — оформили по дублю.

Ник Вольтемаде, купленный для замены Исака, пока не удивляет. Между тем была встреча с «Барселоной» в Лиге чемпионов, которая закончилась поражением — 1:2. Автором единственного гола стал Энтони Гордон. И он же провёл отличную встречу в Кубке лиги, но в АПЛ отбывал трёхматчевую дисквалификацию. Срок иссяк, и теперь может сыграть в предстоящей встрече.

Неплохо идут дела у «Арсенала», однако, если он хочет бороться за чемпионский титул, должен поднажать. Единственное поражение потерпел в матче с «Ливерпулем» (0:1), который возглавляет таблицу АПЛ. Также была ничья с «Манчестер Сити» (1:1). Команде Микеля Артеты необходимо научиться обыгрывать своих конкурентов.

У клуба из Лондона отлично работает атака, создаются моменты, но, например, во встрече с командой из Манчестера подводило завершение. Если бы не выход Эберечи Эзе и Габриэла Мартинелли во втором тайме, могло случиться поражение. Эти футболисты быстро взяли игру в свои руки, и теперь главному тренеру стоит задуматься насчёт изменений стартового состава.

В «Арсенале» ждут бешеной результативности от новичка Виктора Дьёкереша. Пока на его счету дубль и гол в ворота уступающих в классе соперников. В минувшей встрече Кубка лиги Англии с «Порт Вэйл» (2:0) он получил даже немного игрового времени, чтобы быстрее войти во вкус. Вот кого Артете будет не хватать в предстоящем матче, так это Чуквунонсо Мадуэке, который выбыл из-за травмы.

Так и получается, что «Ньюкасл» ждёт голов от Вольтемаде, а клуб из Лондона — от Дьёкереша. Пока они не до конца адаптировались к АПЛ. Предлагаем поставить на то, что «Арсенал» не проиграет и не пропустит. Есть ощущения безголевой ничьей, но преимущество будет на стороне гостей, которые завершили всухую пять из семи официальных матчей во всех турнирах.

Ставка: «Арсенал» не проиграет «Ньюкаслу» и не пропустит за 2.75.