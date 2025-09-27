«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Примеры 28 сентября

28 сентября в матче 7-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Реал Сосьедад». Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 19:30 мск. Рафинья не должен унывать из-за «Золотого мяча» — впереди новые победы.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» 28 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.28, а шансы «Реала Сосьедад» оценили в 11.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу каталонского клуба за 7.50.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад» (28.09.2025)

Каталонская «машина» запущена и набирает максимальную скорость. Только раз в этом сезоне «Барселона» оступилась. Это была ничья в матче с «Райо Вальекано» (1:1). Она же стала толчком к новым успехам. Следующие четыре встречи были выиграны — с «Валенсией» (6:0), «Хетафе» (3:0) и «Овьедо» (3:1) в Примере, а также с «Ньюкаслом» (2:1) в Лиге чемпионов.

Маркус Рашфорд решил перетянуть одеяло на себя, становится лидером каталонского клуба. Его дубль оказался победным в матче с английской командой, а в трёх последних встречах первенства он делал по результативной передаче. Очень не хватало Ламина Ямаля, однако он может получить игровое время в предстоящей встрече.

Атака Ханси Флика стала более динамичной благодаря экспериментам. Ферран Торрес находится в хорошей форме и оформил дубль в ворота «Хетафе». Роберт Левандовски, несмотря на свои 37 лет, всё равно продолжает забивать. Нестабилен Даниэль Ольмо, но в последних матчах доказывает, что должен попадать в стартовый состав. Лишь бы только Рафинья не сильно переживал из-за «Золотого мяча», который достался Дембеле, а не ему.

Матчи с «Реалом Сосьедад» в последнее время получаются непростыми для «Барселоны». Она выиграла три из пяти очных встреч, но в двух потерпела поражение. Последний раз каталонцы учинили разгром со счётом 4:0, действуя в большинстве. В этот раз клуб из Сан-Себастьяна будет более дисциплинирован.

Воодушевить может первая победа в сезоне, добытая в прошлом матче с «Мальоркой» (1:0). Конечно же виновником успеха стал Микель Оярсабаль. А вот Арсен Захарян просидел на скамье запасных после выходов на замену в двух встречах до этого. Серхио Франсиско как-то говорил, что рассчитывает на россиянина. Тогда ждём его полноценного возвращения на поле.

Постепенно вводит в игру наставник новичка Карлоса Солера. Уже просматриваются его выдающиеся навыки, однако всему нужно время. Атакующие схемы главного тренера начали давать результат, пусть и такой скромный. Появилась уверенность в обороне. Но пока только в одном из шести матчей «Реалу Сосьедад» удавалось забить два мяча. Это была ничья с «Эспаньолом» (2:2).

Пока у клуба из Сан-Себастьяна нет шансов дать отпор «Барселоне». Предлагаем поставить на то, что каталонская команда победит, через тотал меньше 4.5 мяча. Вряд ли это будут сумасшедшие 5:0, однако на гола три наиграть можно. В целом у «Реала Сосьедад» получился неплохой матч с мадридским «Реалом» (1:2). Списывать его со счетов совсем не стоит.

Ставка: «Барселона» выиграет у «Реала Сосьедад» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.02.