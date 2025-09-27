Карлос Ульберг — Доминик Рейес: перезагрузка не поможет новозеландцу

Рано утром по московскому времени в воскресенье, 28 сентября, в Перте (Австралия) состоится турнир UFC Fight Night 260. В главном бою этого события в полутяжёлом весе встретятся новозеландец Карлос Ульберг и американец Доминик Рейес. Начало этого поединка запланировано на 7:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Fight Night 260 Карлос Ульберг — Доминик Рейес

Аналитики считают фаворитом новозеландца, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.40. Шансы Рейеса оценили в 3.05. Ничья маловероятна, заключить пари на этот исход можно за 59.00.

Поставить на то, что бой продлится всю запланированную дистанцию, можно за 4.30, а на досрочное завершение поединка дают коэффициент 1.20. Нокаут от одного из бойцов доступен с котировкой 1.44, а на то, что победитель определится с помощью болевого или удушающего приёма, можно сделать ставку за 9.50.

Прогноз на бой UFC Fight Night 260 Карлос Ульберг — Доминик Рейес (28.09.2025)

В рейтинге UFC среди полутяжей Ульберг идёт третьим, а Рейес расположился на седьмой позиции. Новозеландца ведут фаворитом, и, пожалуй, такой расклад понятен. Ведь Карлос сейчас если не на пике, то близок к этому. Доказательство — мартовская победа над Яном Блаховичем. А его победная серия самая длинная в дивизионе. Это достаточно дисциплинированный боец с хорошей скоростью и точностью ударов. Может быть, не самый яркий, но очень расчётливый. И это скорее плюс в предстоящем поединке.

Что касается Рейеса, то он удачно перезагрузил карьеру. Дважды у Доминика были шансы завоевать титул, однако оба раза он проиграл в титульных боях — Джону Джонсу и Яну Блаховичу. В какой-то момент серия поражений достигла отметки «четыре», после чего американец взял паузу. Этот перерыв продлился два года. Вернуться после такого тяжело, но, надо сказать, у Рейеса получилось. Три победы нокаутом — последняя над Никитой Крыловым — это фактор, который нельзя не рассматривать. Мощь ударов у Рейеса классная, он будет ждать своего шанса. С любым другим соперником эта тактика вполне могла бы сработать. Однако с Ульбергом будет сложно. Хотя бы потому, что Карлос, как заявил сам его оппонент, «дерётся, чтобы не проиграть». Он действительно очень экономен в движениях, не ввязывается в рубку. То есть может и не дать шанса американцу. А вот в пассиве у Рейеса есть нокауты. С защитой у Доминика не всё в порядке. Особенно если бой затянется. Концентрацию удержать будет нелегко.

Букмекеры предсказывают досрочное завершение боя. Возможно, так оно и будет, однако ранний нокаут мы бы не рассматривали. Предлагаем комбинированную ставку с хорошим коэффициентом — победа Ульберга и ТБ 2.5 раунда за 2.45. Новозеландец сможет выдержать стартовый натиск Рейеса и выиграет бой. Возможно, решением, возможно, финиширует Доминика в поздних раундах. Но Карлоса ведут фаворитом не просто так.

Ставка: победа Ульберга и ТБ 2.5 раунда за 2.45.