«Милан» — «Наполи»: прогноз на центральный матч 5-го тура Серии А

28 сентября 2025 года в матче 5-го тура Серии А сыграют «Милан» и «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 21:45 мск. Если Массимилиано Аллегри хочет бороться за чемпионство, то сейчас — лучший момент, чтобы доказать это.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Наполи» 28 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 2.35, а шансы «Наполи» оценили в 3.25. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Наполи» (28.09.2025)

Болельщики простили «Милану» поражение в матче с «Кремонезе» (1:2), ведь оно положило начало победной серии. Длится эта серия четыре официальные встречи, и ни в одной из них команда не пропускала. Правда, статус соперников слабоват — «Лечче» (2:0), «Болонья» (1:0), «Удинезе» (3:0) в Серии А и вновь «Лечче» (3:0) в Кубке Италии. Главные испытания ещё впереди.

У Аллегри многое стало получаться. Он смог за короткий срок устранить пробелы в обороне, что очень важно для борьбы за чемпионство. Да и команда подобрана именно для этой цели. Переход летом Адриена Рабьо и Луки Модрича привнёс опыта. Кристиан Пулишич выбивает себе место в стартовом составе. В Серии А он забил три гола в четырёх встречах, хотя только одну отыграл все 90 минут.

В кубковом матче свой дебютный гол за «Милан» забил Кристофер Нкунку. Аллегри не торопится и постепенно вводит экс-игрока «Челси» в команду. Однако никто не ожидал такой быстрой самоотдачи. Вернулся к тренировкам в общей группе Рафаэл Леау. Так что вариантов в атаке будет ещё больше.

У «Наполи» их не меньше, поэтому Аллегри предстоит решить — будут его подопечные играть от обороны или попробуют перехватить инициативу с первых минут. Чемпион Италии выиграл все четыре матча Серии А: у «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0), «Фиорентины» (3:1) и «Пизы» (3:2). Три пропущенных мяча в двух последних встречах — вот что пугает.

Между тем было поражение в игре с «Манчестер Сити» (0:2) в Лиге чемпионов. Есть кое-какие недоработки в обороне, но атака угрожающе выглядит у клуба из Неаполя. Можно далеко пойти, если сам Антонио Конте не станет усложнять игру, конечно. Расмус Хойлунд всё увереннее чувствует себя в центре нападения, а дебютировал с гола в ворота «Фиорентины».

Помогает ему в завершении опытный Кевин Де Брёйне, а разгоняют атаки по флангам Скотт Мактоминей и Маттео Политано. Во встрече с «Пизой» в воротах сыграл Алекс Мерет, но после двух пропущенных мячей Конте должен вернуть Милинковича-Савича. Кстати, победный мяч в том матче забил Лоренцо Лукка, заменивший в центре нападения Хойлунда.

И у Антонио Конте, и у Массимилиано Аллегри большой выбор футболистов и вариантов в атаке, но станут ли они играть в открытый футбол? Будем на это рассчитывать и поставим на то, что обе команды забьют. Какой бы надёжной ни была оборона «Милана», «Наполи» всё равно нащупает хотя бы один шанс. Эта встреча очень принципиальная.

Ставка: обе забьют в матче «Милан» — «Наполи» за 1.90.