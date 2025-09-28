Матч «Милан» — «Наполи» и удивительная «Барселона»: экспресс на футбол

Новый сезон клубного европейского футбола набрал обороты. На выходных привычно уделяем время внутренней арене. Сегодня, 28 сентября, следим за АПЛ, Серией А и Примерой.

Прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Каталонская «машина» запущена и набирает максимальную скорость. Только раз в этом сезоне «Барселона» оступилась. Это была ничья в матче с «Райо Вальекано» (1:1). Она же стала толчком к новым успехам. Следующие четыре встречи были выиграны. Маркус Рашфорд решил перетянуть одеяло на себя, становится лидером каталонского клуба. Атака Ханси Флика стала более динамичной благодаря экспериментам.

Матчи с «Реалом Сосьедад» в последнее время получаются непростыми для «Барселоны». Она выиграла три из пяти очных встреч, но в двух потерпела поражение. Последний раз каталонцы учинили разгром со счётом 4:0, действуя в большинстве. В этот раз клуб из Сан-Себастьяна будет более дисциплинирован. Воодушевить может первая победа в сезоне, добытая в прошлом матче с «Мальоркой» (1:0).

И всё же пока у клуба из Сан-Себастьяна нет шансов дать отпор «Барселоне». Предлагаем поставить на то, что каталонская команда победит, через тотал меньше 4.5 мяча. Вряд ли это будут сумасшедшие 5:0, однако на гола три наиграть можно. В целом у «Реала Сосьедад» получился неплохой матч с мадридским «Реалом» (1:2). Списывать его со счетов совсем не стоит.

Прогноз на матч «Милан» — «Наполи»

Болельщики простили «Милану» поражение в матче с «Кремонезе» (1:2), ведь оно положило начало победной серии. Длится эта серия четыре официальные встречи, и ни в одной из них команда не пропускала. У Аллегри многое стало получаться. Он смог за короткий срок устранить пробелы в обороне, что очень важно для борьбы за чемпионство. Плюс стало много вариантов в атаке.

У «Наполи» их не меньше, поэтому Аллегри предстоит решить — будут его подопечные играть от обороны или попробуют перехватить инициативу с первых минут. Чемпион Италии выиграл все четыре матча Серии А: у «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0), «Фиорентины» (3:1) и «Пизы» (3:2). Три пропущенных мяча в двух последних встречах — вот что пугает. Есть кое-какие недоработки в обороне, но атака угрожающе выглядит у клуба из Неаполя.

И у Антонио Конте, и у Массимилиано Аллегри большой выбор футболистов и вариантов в атаке, но станут ли они играть в открытый футбол? Будем на это рассчитывать и поставим на то, что обе команды забьют. Какой бы надёжной ни была оборона «Милана», «Наполи» всё равно нащупает хотя бы один шанс. Этот матч очень принципиальный.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»

Неудачно стартовал «Ньюкасл» в новом сезоне, но Эдди Хау постоянно вносил изменения и работал над исправлением ошибок. Он по-прежнему пользуется ротацией футболистов на некоторых позициях в поисках идеального баланса. Вроде добился взаимопонимания в защите, осталось только привыкнуть жить без Александера Исака. Ник Вольтемаде, купленный для замены Исака, пока не удивляет.

Неплохо идут дела у «Арсенала», однако, если он хочет бороться за чемпионский титул, должен поднажать. Единственное поражение потерпел в матче с «Ливерпулем» (0:1), который возглавляет таблицу АПЛ. Также была ничья с «Манчестер Сити» (1:1). Команде Микеля Артеты необходимо научиться обыгрывать своих конкурентов. У клуба из Лондона отлично работает атака, создаются моменты, но есть вопросы к завершению.

Так и получается, что «Ньюкасл» ждёт голов от Вольтемаде, а клуб из Лондона — от Дьёкереша. Пока они не до конца адаптировались к АПЛ. Предлагаем поставить на то, что «Арсенал» не проиграет и не пропустит. Есть ощущения безголевой ничьей, однако преимущество будет на стороне гостей, которые завершили всухую пять из семи официальных матчей во всех турнирах.

Экспресс на футбол 28 сентября 2025 года

