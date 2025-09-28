Экспресс на РПЛ: ЦСКА мстит за Кубок России, а «Спартак» исцелился

Сегодня, 28 сентября, в Российской Премьер-Лиге пройдут матчи, которые закроют программу 10-го тура. Выбираем самые яркие из них, делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Балтика»

Ждём плотный матч. ЦСКА будет больше владеть и давить, ведь дома играет увереннее и быстрее разгоняет атаки, а «Балтика» постарается навязать свой темп, поскольку у Андрея Талалаева отлаженная дисциплина и есть компактность между линиями. Получится упорная партия без лишнего риска, где один гол долго будет оставаться на табло.

ЦСКА должен перевесить в позиционных атаках, так как у команды лучше качество первого паса и выше скорость смены флангов. Армейцы прибавили по стандартам и концовкам — это видно по недавним победам. Значит, вторые мячи и давление на угловых сыграют в их пользу. Плюс у москвичей ярче скамейка: замены обычно добавляют сил в последнюю четверть игры.

«Балтика» наверняка удержит какую-то интригу, ведь почти не пропускает до перерыва и грамотно защищает штрафную, опасно отвечая на стандартах и быстрых выносах. Плюс хорошо идёт в РПЛ. Тем не менее ЦСКА возьмёт три очка, поскольку сыграют домашний фактор, класс футболистов и ресурс замен. Кроме того, команда Челестини должна отомстить за недавнюю очную неудачу в Кубке России.

Прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН»

Форма «Спартака» становится лучше. Дома были обыграны «Крылья Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде. Это должно придать уверенности, ведь накануне в Кубке России получились болезненные качели с «Ростовом», которые завершились в пользу соперника — 1:2. Перед 10-м туром расклад был следующий: шестое место и четыре очка отставания от лидирующего «Краснодара». Не так уж страшно, если подумать.

Очный контекст тоже на стороне москвичей. Месяц назад в Кубке России они разгромили «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:0 на той же арене. Тогда работали стандарты и поиск коридоров за спиной защитников. Это не гарантия повторения сценария, но ориентир. Судя по всему, нас снова ждут раннее давление и длинные позиционные атаки со стороны хозяев.

Ресурсы, домашнее преимущество и более классная структура моментов — за «Спартаком». «Пари Нижний Новгород» получит шансы в контратаках, однако для очков нужен идеальный день в обороне. Прогнозируемый исход — победа хозяев в один-два мяча, приблизительно со счётом 2:0. Ждать повторения сценария прошлой очной встречи не получится, ведь нижегородцы взбодрились к этому моменту, но у красно-белых есть все шансы набрать ещё три очка, пока Станковича нет.

Экспресс на матчи РПЛ 28 сентября 2025 года

Ставка 1: ЦСКА обыграет «Балтику» за 1.90.

ЦСКА обыграет «Балтику» за 1.90. Ставка 2: «Спартак» обыграет «Пари НН» в один-два мяча за 2.13.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.13 = 4.04.