«Эвертон» — «Вест Хэм»: чего ждать от матча чемпионата Англии?

29 сентября 2025 года в матче 6-го тура АПЛ сыграют «Эвертон» и «Вест Хэм». Встреча состоится на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. На новом стадионе хозяева пока не уступали. Видимо, и не собираются.

Коэффициенты букмекеров на матч «Эвертон» — «Вест Хэм» 29 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Ливерпуля. Поставить на победу «Эвертона» можно с коэффициентом 1.68, а шансы «Вест Хэма» оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу ливерпульского клуба за 7.00.

Прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Вест Хэм» (29.09.2025)

Дэвид Мойес с «Эвертоном» попытается усложнить жизнь и увеличить давление на свою бывшую команду «Вест Хэм», которой руководит Грэм Поттер. И делает Поттер это очень плохо — четыре поражения и одна победа в этом сезоне АПЛ. После того как получилось выиграть у «Ноттингем Форест», команда из Лондона уступила в двух последних встречах «Тоттенхэму» (0:3) и «Кристал Пэлас» (1:2).

Источники уже поговаривают об увольнении Поттера и назначении Нуну Эшпириту Санту. Поэтому предстоящий матч может сыграть ключевое значение в дальнейшей судьбе «Вест Хэма». Кубок английской лиги тоже оказался не по зубам лондонской команде. Она выбыла, проиграв «Вулверхэмптону» (2:3). Причины поражений лежат на поверхности.

7 из 13 голов клуб из Лондона пропускал после розыгрышей углового. Три из пяти мячей залетели от «Челси» (1:5) и два из трёх — от «Тоттенхэма» благодаря корнерам. Подопечные Грэма Поттера не умеют обороняться в своей штрафной, проигрывают верховую борьбу и слабовато опекают соперников. Поэтому частая ротация голкиперов никак не спасает тренера.

Единственной надеждой «Вест Хэма» в атаке может стать Каллум Уилсон, забивший восемь мячей в ворота «Эвертона» за свою карьеру в АПЛ. А вот Никлас Фюллькруг вообще потерялся, и это печально. Однако защита клуба из Ливерпуля — это не монолитная стена. Её можно пройти. Как это делал «Вулверхэмптон».

В АПЛ «ириски» его обыграли 3:2, а в прошлом матче Кубка лиги Англии уступили — 0:2. Получается, что есть между «Вест Хэмом» и «Эвертоном» что-то общее. Обоих выбил из турнира клуб со дна турнирной таблицы. В остальном дела у подопечных Дэвида Мойеса гораздо лучше.

Клуб переехал на новый стадион и воодушевился этим событием. На «Хилл Дикинс» он одолел «Брайтон» (2:0) и сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0). Заметно, насколько он сконцентрирован здесь, что не пропустил пока ни одного мяча. В том числе благодаря стараниям Джордана Пикфорда в воротах. Также отметим пользу Джека Грилиша (четыре голевых паса), но ему нужно подтянуть дисциплину (две жёлтые карточки).

Предлагаем поставить на то, что «Эвертон» победит, через тотал больше 1.5 мяча. Новый стадион приносит удачу команде Дэвида Мойеса. Команда же, в свою очередь, во всём слушает тренера, который точно знает, как можно обыграть «Вест Хэм». Особенно когда тот ещё и в таком плохом состоянии.

Ставка: «Эвертон» победит «Вест Хэм» + тотал больше 1.5 мяча за 2.03.