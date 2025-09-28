«Дженоа» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А 29 сентября 2025 года

29 сентября 2025 года в матче 5-го тура Серии А сыграют «Дженоа» и «Лацио». Встреча состоится на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало — в 21:45 мск. Нас ждёт тактическая дуэль команд, у которых заржавела атака.

Коэффициенты букмекеров на матч «Дженоа» — «Лацио» 29 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Рима. Поставить на победу «Лацио» можно с коэффициентом 2.60, а шансы «Дженоа» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 5.50.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Лацио» (29.09.2025)

Обе команды неудачно начали новый сезон Серии А и располагаются очень близко к зоне вылета. Их разделяет всего одно очко, поэтому встреча получится принципиальной. В последних четырёх официальных очных матчах победу одерживал «Лацио» и ни разу не пропустил за это время. «Дженоа» постарается исправить статистику.

Но как клуб будет это делать, пока непонятно. В первенстве у него продолжается безвыигрышная серия, во время которой было два поражения во встречах с «Ювентусом» (0:1) и «Болоньей» (1:2), а также две ничьих с «Лечче» (0:0) и «Комо» (1:1). В прошлом матче Кубка Италии удалось выиграть у «Эмполи» (3:1), однако это разные уровни.

Патрик Виейра ставит на оборонительную тактику. И по факту у него получилось поставить в тупик даже талантливую атаку туринцев. Иногда подводит концентрация, но выручает характер. С «Болоньей» команда повела в счёте, однако в последние 20 минут всё преимущество было растеряно. Во встрече с «Комо» удалось вырвать ничью в добавленное время.

Ещё не хватает опытного форварда, на которого можно положиться в завершении при контратаках. Купленный летом Лоренцо Коломбо показывает очень слабую игру и только в прошлом кубковом матче совершил первое результативное действие. Иногда выручает опыт Руслана Малиновского, но сказывается возраст.

«Лацио» не выглядит пугающе даже для «Дженоа». Тактика и решения Маурицио Сарри пока не работают. Три из четырёх матчей были проиграны всухую — «Комо» (0:2), «Сассуоло» (0:1) и «Роме» (0:1). Единственную победу получилось добыть во встрече с «Вероной» (4:0). Но её можно списать на отличное настроение Валентина Кастельяноса.

Аргентинец с ходу отдал два голевых паса, а под конец первого тайма забил самостоятельно. Но в римском дерби Сарри поставил на Булайе Диа в центре нападения, за что поплатился. Сенегалец показал очень слабый результат. Не работают быстрые передачи и интенсивный прессинг «Лацио». Голы даются с большим трудом.

В пяти последних очных встречах между «Лацио» и «Дженоа» хотя бы одна команда не забивала и только раз тотал перескочил планку в 2.5 мяча. Предлагаем поставить на то, что в матче будет забито один или два гола. Сложно выбирать победителя в такой паре, однако хозяева выглядят немного предпочтительнее только благодаря более слаженной игре в обороне. С голами и там и там плохо.

Ставка: в матче «Дженоа» — «Лацио» будет забито один или два мяча за 1.95.