«Динамо» Минск — «Локомотив». Боба Хартли остановят белорусы

29 сентября 2025 года на «Минск-Арене» состоится матч КХЛ, в котором сыграют минское «Динамо» и «Локомотив». Начало — в 19:30 мск. Одна из победных серий должна будет прерваться. Ярославский клуб под руководством Боба Хартли выиграл пять встреч подряд, а команда Дмитрия Квартальнова — три.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Минск — «Локомотив» 29 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Ярославля. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Динамо» по итогам 60 минут оценили в 2.75. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.35, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.75. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.77. Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров — 2:2 за 10.00.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Локомотив» (29.09.2025)

Минское «Динамо» идёт в верхней части таблицы Западной конференции, но не всё так гладко, как кажется на первый взгляд. Дмитрию Квартальнову потребовалось время, чтобы добиться стабильности от своих подопечных в новом сезоне, ведь стартовали они с переменным успехом. Показав качественный хоккей в матчах с «Авангардом» (4:5 Б) и СКА (2:3 ОТ), команда обрела уверенность.

Её победная серия насчитывает три встречи. Были обыграны «Барыс» (1:0 ОТ), «Торпедо» (3:2) и «Северсталь» (4:2). Всё это при своих трибунах в Минске. Домашняя серия ещё не закончена. Есть шанс в очередной раз порадовать болельщиков, ведь в гости пожалует обладатель Кубка Гагарина.

Минское «Динамо» стало смелее играть. Классную форму набрал белорус Виталий Пинчук. 23-летний нападающий оформил хет-трик в ворота «Торпедо» и забросил шайбу в прошлой встрече. Но героем игры с «Северсталью» стал Вадим Шипачёв, оформивший дубль. Отлично взаимодействуют американцы Алекс Лимож и Сэм Энас. Первый ворвался в гонку лучших бомбардиров с 11 (6+5) очками.

«Локомотив» уверенно идёт к защите титула. Верным решением было пригласить Боба Хартли главным тренером. Он помог команде освежиться, не потерять настрой после безумного сезона и не быть банальной. К предстоящему матчу команда подходит с серией из пяти побед, пропустив всего лишь пять шайб.

Надёжная оборона остаётся залогом успеха клуба из Ярославля. Однако с приходом канадского тренера он стал гораздо агрессивнее действовать в атаке, включая прессинг уже со средней зоны. Задача игроков — быстро вернуть шайбу. Благодаря такой тактике были унижены «Лада» (6:1), ЦСКА (5:1) и «Сочи» (5:0), а обыграны в двух последних встречах — «Северсталь» (2:1) и «Автомобилист» (3:2 ОТ).

С Екатеринбуржцами пришлось понервничать, но победная шайба была заброшена на 22-й секунде овертайма. Вся команда даёт результат. 39-летний Александр Радулов возглавляет гонку лучших бомбардиров с 11 (7+4) очками, передавая свой опыт и знания партнёрам по тройке Егору Сурину (7+3) и Георгию Иванову (2+6). И нет никаких вопросов к Даниилу Исаеву. Вратарь справляется со своими задачами.

Однако изъяны есть у каждой команды. Главное — уметь противостоять скорости и прессингу «Локомотива». В родном Минске «Динамо» это сможет. Предлагаем поставить на то, что «Динамо» победит с учётом овертайма и буллитов. Никогда ярославцам не было здесь легко. Белорусы выиграли три последние очные встречи. Плюс это бешеный накал эмоций, когда ты можешь продлить победную серию, одолев обладателя Кубка Гагарина.

Ставка: «Динамо» выиграет у «Локомотива» с учётом овертайма и буллитов за 2.05.