«Лацио» скромничает, а тренер «Эвертона» топит бывший клуб: ставки на футбол

Сегодня, 29 сентября, пройдут матчи команд из топовых европейских чемпионатов, которые завершат программу выходных. Выбрали две самые интересные встречи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Дженоа» — «Лацио»

Обе команды неудачно начали новый сезон Серии А и располагаются очень близко к зоне вылета. Их разделяет всего одно очко, поэтому встреча получится принципиальной. В последних четырёх официальных очных матчах победу одерживал «Лацио» и ни разу не пропустил за это время. «Дженоа» постарается исправить статистику.

Но как генуэзцы будут это делать, пока непонятно. В чемпионате у них продолжается безвыигрышная серия, во время которой было два поражения. Патрик Виейра ставит на оборонительную тактику. Однако «Лацио» не выглядит пугающе даже для «Дженоа». Тактика и решения Маурицио Сарри пока не работают. Три из четырёх матчей были проиграны всухую.

В пяти последних очных встречах между «Лацио» и «Дженоа» хотя бы одна команда не забивала и только раз тотал перескочил планку в 2.5 мяча. Предлагаем поставить на то, что в матче будет забит один или два гола. Сложно выбирать победителя в такой паре, однако хозяева выглядят немного предпочтительнее только благодаря более слаженной игре в обороне. С голами и там, и там плохо.

Прогноз на матч «Эвертон» — «Вест Хэм»

Дэвид Мойес с «Эвертоном» попытается усложнить жизнь и увеличить давление на свою бывшую команду «Вест Хэм». Грэм Поттер был очень плох — четыре поражения и одна победа в этом сезоне АПЛ. Источники уже давно поговаривали об увольнении и назначении Нуну Эшпириту Санту. Так и случилось. Однако Эшпириту Санту уволили по ходу этого сезона из «Ноттингем Форест». Наверняка ему потребуется время.

У новых подопечных Дэвида Мойеса дела гораздо лучше. «Эвертон» переехал на новый стадион и воодушевился этим событием. На «Хилл Дикинс» команда одолела «Брайтон» (2:0) и сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0). Заметно, насколько она сконцентрирована здесь, что не пропустила пока ни одного мяча. В том числе благодаря стараниям Джордана Пикфорда в воротах. Также отметим пользу Джека Грилиша.

Предлагаем поставить на то, что «Эвертон» победит, через тотал больше 1.5 мяча. Новый стадион приносит удачу команде Дэвида Мойеса. Команда же, в свою очередь, во всём слушает тренера, который точно знает, как можно обыграть «Вест Хэм». Особенно когда «молотобойцы» ещё и в таком плохом состоянии, поменяли тренера и только ищут себя.

Экспресс на футбол 29 сентября 2025 года

Ставка 1: в матче «Дженоа» — «Лацио» будет забит один или два мяча за 1.95.

в матче «Дженоа» — «Лацио» будет забит один или два мяча за 1.95. Ставка 2: «Эвертон» победит «Вест Хэм» + тотал больше 1.5 мяча за 2.03.

Общий коэффициент: 1.95 х 2.03 = 3.95.