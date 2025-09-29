Экспресс на КХЛ: Ларионов против «Торпедо» и осечка чемпиона в Минске

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набрал обороты, участники провели уже по восемь-девять игр. Сегодня, 29 сентября, очередной игровой день. Выбрали для вас два ярких матча и составили экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Минское «Динамо» идёт в верхней части таблицы Западной конференции, но не всё так гладко, как кажется на первый взгляд. Дмитрию Квартальнову потребовалось время, чтобы добиться стабильности от своих подопечных в новом сезоне, ведь стартовали они с переменным успехом. Показав качественный хоккей в матчах с «Авангардом» (4:5 Б) и СКА (2:3 ОТ), команда обрела уверенность.

«Локомотив» уверенно идёт к защите титула. Верным решением было пригласить Боба Хартли. Он помог команде освежиться, не потерять настрой после безумного сезона и не быть банальной. К предстоящей встрече команда подходит с серией из пяти побед, пропустив всего лишь пять шайб. Это достойный соперник, мягко говоря.

Но изъяны есть у каждой команды. Главное — уметь противостоять скорости и прессингу «Локомотива». В родном Минске «Динамо» это сможет. Предлагаем поставить на то, что «Динамо» победит с учётом овертайма и буллитов. Никогда ярославцам не было здесь легко. Белорусы выиграли три последние очные матча. Плюс это бешеный накал эмоций, когда ты можешь продлить победную серию, обыграв действующего обладателя Кубка Гагарина.

Прогноз на матч СКА — «Торпедо»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА принимает «Торпедо», и интрига в этом матче, конечно, выстроена вокруг персоны главного тренера. Нынешний наставник петербуржцев Игорь Ларионов в прошлом сезоне был у руля нижегородцев. Теперь же с командой из Санкт-Петербурга идёт в топ-5 Западной конференции. Алексей Исаков зашёл на тренерский мостик у нижегородской команды и тоже хорош — до недавнего времени даже лидировал.

СКА прибавил в бросковой активности и скорости атаки. Это было видно на выезде, когда команда разобралась с «Сочи». Отличались лидеры своих звеньев Рокко Гримальди и Николай Голдобин. Они активно включаются в розыгрыш. «Торпедо», в свою очередь, держит боевой настрой после серии побед. Но в последних выездных матчах нижегородцы теряли очки.

Прогнозируем, что в итоге получится игра с преимуществом хозяев. СКА будет давить и искать вторые шайбы, отскоки. Это может принести пользу. При этом у петербуржцев лучше форма и есть поддержка трибун. «Торпедо» ответит контрпрессингом и персональными дуэлями. И всё же наш прогноз — победа СКА в основное время.

Экспресс на матчи КХЛ 29 сентября 2025 года

Ставка 1: «Динамо» Минск выиграет у «Локомотива» с учётом овертайма и буллитов за 2.05.

«Динамо» Минск выиграет у «Локомотива» с учётом овертайма и буллитов за 2.05. Ставка 2: СКА выиграет у «Торпедо» за 1.83.

Общий коэффициент: 2.05 х 1.83 = 3.75.