Анкалаев и Двалишвили успешно защитят титулы. Чего ждать от UFC 320

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе, США, пройдёт вечер единоборств UFC 320. Главным событием турнира станет бой-реванш за титул в полутяжёлом весе, в котором Магомед Анкалаев встретится с бывшим чемпионом Алексом Перейрой. В соглавном поединке действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт свою третью защиту титула за год. Его соперником станет Кори Сэндхаген.

Ещё один любопытный бой — встреча между двумя бывшими претендентами на пояс в полутяжёлом весе — Иржи Прохазкой и Халилом Раунтри.

Начало события ожидается в 1:00 мск, а бои основного карда стартуют ориентировочно в 5:00 мск. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 320 можно будет можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 320 выглядит следующим образом.

Основной кард:

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра;

Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген;

Иржи Прохазка — Халил Раунтри;

Джош Эмметт — Юссеф Залал;

Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер.

Предварительный кард:

Атеба Готье — Осман Диас;

Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;

Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;

Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;

Мэйси Чиассон — Яна Сантос;

Патрик Микс — Якуб Виклач;

Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;

Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;

Вероника Харди — Броган Уокер.

Главный бой — Анкалаев — Перейра

В их первом поединке Анкалаев спокойно и уверенно переиграл Перейру. Магомед нейтрализовал сильные стороны Алекса, а других идей у того не нашлось. И вряд ли что-то кардинально изменится в их реванше. Логично, что букмекеры ведут фаворитом россиянина. Поставить на Анкалаева можно за 1.30, а шансы Перейры оценили в 3.66.

Конечно, Алекс Перейра очень опасен, но это всё касается его основного плана. Если с ним проблемы, то запасных вариантов у бразильца просто нет. А Магомед уже показал, что спокойно и уверенно справляется с тактикой соперника. Он куда более универсален, вынослив и тактически грамотен.

Магомед выдержал лоу-кики Перейры, а тот оказался пассивен. Алекс ждал, что соперник вот-вот просядет, однако этого не случилось. Сейчас нужно быть агрессивнее, необходимо рисковать. Но у этой медали есть и обратная сторона — Анкалаев может наказать за чрезмерную активность. По крайней мере, россиянин заявил, что хочет финишировать соперника досрочно. Получится ли? Не факт, однако в победе Магомеда особых сомнений нет.

Соглавный бой — Двалишвили — Сэндхаген

Здесь шансы действующего чемпиона ещё выше — на победу Двалишвили предлагают котировку 1.20, а на его соперника — 4.80. Может быть, Мераб не самый техничный боец, но против его напора выстоять очень сложно, если вообще возможно.

Однако Кори Сэндхаген — неприятный оппонент для Мераба. Он хорош в стойке, любит и умеет в ней работать, а ещё классно защищается от тейкдаунов. Так что Двалишвили будет непросто. Но сможет ли Кори удержать соперника весь бой? Вряд ли. Его шанс в том, чтобы ловить Мераба в стойке, наносить урон, создавать себе задел и на морально-волевых пытаться дотянуть до конца поединка. Это будет очень сложно. Если только Двалишвили окажется не в фокусе. Однако рассчитывать на это точно не стоит.

Прохазка — Раунтри

А вот это будет очень интересный бой, в котором сойдутся два ярких ударника. Фаворит — Прохазка, на его победу дают котировку 1.52, а на Раунтри можно поставить за 2.55.

Оба этих парня получали титульные шансы, но проиграли Алексу Перейре. В то же время в своих последних поединках и тот и другой разобрались с Джамалом Хиллом.

Почему Прохазка – фаворит? Он превосходит соперника по габаритам, а ещё чуть более техничный. При этом по силе Халил точно не уступает своему оппоненту. Теоретически преимущество у Иржи есть и в партере, однако вряд ли мы увидим бой на нижнем этаже, разборки будут происходить в стойке. По всему Прохазка должен забирать поединок, если бы не одно «но». Чех в своём стремлении вырубить соперника рискует, идёт напролом и забывает о защите. Раунтри вполне способен поймать его на этом, если сам не улетит в нокаут. Так что здесь логично ставить на досрочное завершение боя. Кто первым попадёт — тот, скорее всего, и победит.