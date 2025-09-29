Скидки
Пафос — Бавария, 30 сентября 2025, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн, трансляция, во сколько, составы, голы, счёт

«Пафос» — «Бавария». Разминка для Гарри Кейна
Максим Ермаков
«Пафос» — «Бавария»: прогноз на матч
Даже немного жаль кипрский клуб.

30 сентября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Пафос» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Альфамега» в кипрском Колосси. Начало — в 22:00 мск. Выдержит ли оборона хозяев натиск мюнхенской «машины»? Скоро выясним.

Коэффициенты букмекеров на матч «Пафос» — «Бавария» 30 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенцам. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.14, а шансы «Пафоса» оценили в 20.00. Ничья идёт с коэффициентом 7.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу немцев за 6.50.

Прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Пафос» — «Бавария» (30.09.2025)

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Пафос» решил потрепать нервы командам в Лиге чемпионов своей качественной игрой в обороне. Но выстоит ли она в матче с настоящей «машиной» прессинга — «Баварией»? Ни с чем подобным Хуан Карлос Карседо со своими подопечными не сталкивался. Выход в общий этап — это уже огромный прорыв для них.

Сохранять компактность и ждать возможности для контратаки — именно такую установку дал испанский наставник в прошлом матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:0). Не изменится его тактика и в предстоящей встрече. В квалификации клуб с Кипра выбил «Маккаби» из Тель-Авива, киевское «Динамо» и сербскую «Црвену Звезду». Это хороший и разносторонний опыт.

«Пафос» выиграл три последние встречи чемпионата Кипра, пропустив лишь один мяч. Да и тот в последнем матче, когда тренер провёл ротацию, чтобы дать основным футболистам отдохнуть. Испанского специалиста стоит похвалить, ведь, имея в своём распоряжении такой многонациональный состав, он доносит до каждого свои мысли и видение.

Интересная проверка для «Баварии», которая готова снести любую оборону. А такую сможет? Потребуются хитрые схемы развития атак и индивидуальные качества футболистов. Всё это у неё есть. Команда выиграла все официальные матчи в этом сезоне. В том числе победила во встрече Лиги чемпионов с «Челси» (3:1). Дубль Гарри Кейна стал ключевым.

Англичанин забил в последних четырёх играх девять мячей — три дубля и хет-трик. Но не он один наводит ужас на оборону соперников. Луис Диас полностью освоился в клубе и приносит пользу благодаря своей скорости и дриблингу. Не говоря уже о значимости Майкла Олисе в развитии атак. Не приходится сомневаться и в Мануэле Нойере. С ним ворота под замком.

22 гола забила «Бавария» в пяти матчах Бундеслиги, а пропустила всего лишь три. Тяжело что-то придумать, когда на тебя несётся этот ураган. Венсан Компани постоянно привносит что-то новое. Он требует от своих подопечных доминировать на поле. Пока сложно представить, что кто-то их остановит.

Предлагаем поставить на то, что «Бавария» выиграет у «Пафоса» с форой (-2.5). Какой бы компактной ни была защита у клуба из Кипра, она рано или поздно даст слабину и начнёт допускать ошибки. Сложно держать хладнокровие под таким прессингом. Да и у большинства футболистов атаки мюнхенцев высочайший уровень дриблинга. Переиграть защитников — запросто!

Ставка: «Бавария» победит «Пафос» с разницей минимум в три мяча за 2.10.

