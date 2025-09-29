«Челси» — «Бенфика». Моуринью пощадит часть своей истории

30 сентября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Бенфика». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. Тренер португальцев Жозе Моуринью трижды выигрывал АПЛ с «аристократами». Сможет ли он насолить бывшей команде? Попробуем разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Бенфика» 30 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Бенфики» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу англичан за 8.50.

Прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Бенфика» (30.09.2025)

Почему «Челси», выигравший КЧМ-2025, показывает откровенно слабые результаты в новом сезоне? А ведь всё начиналось очень даже хорошо, но последние пять официальных встреч порадовали только одной победой. Да и та была добыта в матче Кубка английской лиги с «Линкольном» (2:1).

В АПЛ за это время лондонцы проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брайтону» (1:3), сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2), а в Лиге чемпионов уступили «Баварии» (1:3). Явные ошибки в обороне являются главной проблемой, но ещё и хромает дисциплина. «Челси» оставался в меньшинстве в двух последних играх АПЛ, что и привело к пропущенным мячам.

Энцо Мареска должен менять подход или тактику, когда команда получает удаление. Изменения, которые он вносит, вызывают вопросы. А ещё мешают травмы. Лиам Делап и Коул Палмер могли бы усилить атаку. Придётся вновь контролировать темп игры Энцо Фернандесу, а Жоао Педро пора бы проснуться и начать забивать. Есть вопросы и к Роберту Санчесу. Вратарь не совершил ни одного сейва в матче с «Брайтоном».

Если «Челси» хочет рассчитывать на победу, Мареска просто обязан искоренить ошибки в центре поля. Потому что «Бенфика» уверенно пользуется такими подарками на контратаках. Сейчас она переживает небольшой этап изменений — после увольнения Бруну Лаже и назначения Жозе Моуринью. Прежний тренер был отправлен в отставку после поражения в матче Лиги чемпионов с «Карабахом» (2:3).

Поэтому португальский специалист обязан показать хороший результат в предстоящем матче. Да ещё и во встрече с клубом, с которым трижды выигрывал АПЛ. Пока команда из Лиссабона под его руководством сыграла вничью с «Риу Аве» (1:1), а также победила АВС (3:0) и «Жил Висенте» (2:1). В последнем матче вратарь Анатолий Трубин был признан лучшим игроком, но Моуринью сказал, что не увидел в его действиях ничего особенного.

Как бы характер португальского наставника не стал причиной разлада внутри коллектива. Без помощи украинского вратаря у «Бенфики» результаты были бы гораздо хуже. Ну а в атаке всё завязано на Вангелисе Павлидисе. Грек в шикарной форме и лучший в завершении атак. На его счету пять мячей в семи встречах Примейры.

Последний раз «Челси» и «Бенфика» встречались на КЧМ-2025. Основное время закончилось вничью 1:1, а в дополнительное лондонцы учинили разгром, забив три безответных мяча. Предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют, через обмен голами. Нестабилен Трубин в последнее время, а про оборону команды Марески дополнительно ничего сказать нельзя. Но помогут болельщики!

Ставка: «Челси» не проиграет «Бенфике» + обе забьют за 2.00.