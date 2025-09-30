Лига чемпионов: «Кайрат» против «Реала» и другие афиши

Общий этап нового сезона Лиги чемпионов набрал обороты. Сегодня, 30 сентября, пройдут матчи 2-го тура. Выбрали некоторые из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Кайрат» — «Реал»

Приближается большой футбольный праздник для казахского народа! В гости к «Кайрату» пожалует мадридский «Реал». Алмаатинцы готовят тёплый приём и верят, что их команда сможет отобрать очки у топового соперника. Но по факту в их пользу может сыграть только усталость гостей после длительного полёта и из-за тяжёлого календаря. А этим нужно суметь воспользоваться.

«Реал» прилетит в Казахстан в очень плохом настроении. Даже в раздражённом. В прошлом матче Примеры мадридцы потерпели первое поражение в сезоне. Да ещё и в дерби с «Атлетико» (2:5). Это пища для размышлений для Хаби Алонсо, который стремится создать сверхатакующую команду, забывая о надёжности в обороне. Проблема преследует «сливочных» на протяжении всего сезона. Даже во встрече Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1) умудрились пропустить.

Зато к атаке нет вопросов. Она у Хаби Алонсо функционирует хорошо. Ключевыми являются голы Килиана Мбаппе, который поймал бешеный ритм. Будем реалистами. Мадридцы включили в заявку на игру с «Кайратом» всех своих звёзд. Поэтому предлагаем поставить на то, что гости забьют минимум четыре мяча. Чудеса бывают, и они могли бы случиться, если бы до этого матча подопечные Хаби Алонсо не были так унижены «Атлетико». Это повлияет на настрой.

Прогноз на матч «Челси» — «Бенфика»

Почему «Челси», выигравший КЧМ-2025, показывает откровенно слабые результаты в новом сезоне? А ведь всё начиналось очень даже хорошо, но последние пять официальных встреч порадовали только одной победой. Да и та была добыта в матче Кубка английской лиги с «Линкольном» (2:1). Энцо Мареска должен менять подход или тактику, когда команда получает удаление. Изменения, которые он вносит, вызывают вопросы. А ещё мешают травмы.

Если «Челси» хочет рассчитывать на победу, Мареска просто обязан искоренить ошибки в центре поля. Потому что «Бенфика» уверенно пользуется такими подарками на контратаках. Сейчас она переживает небольшой этап изменений — после увольнения Бруну Лаже и назначения Жозе Моуринью. Прежний тренер был отправлен в отставку после поражения в матче Лиги чемпионов с «Карабахом» (2:3). португальский специалист обязан показать хороший результат в предстоящем матче. Да ещё и во встрече с клубом, с которым трижды выигрывал АПЛ.

Последний раз «Челси» и «Бенфика» встречались на КЧМ-2025. Основное время закончилось вничью 1:1, а в дополнительное лондонцы учинили разгром, забив три безответных мяча. Предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют, через обмен голами. Нестабилен Трубин в последнее время, а про оборону команды Марески дополнительно ничего сказать нельзя. Но помогут болельщики!

Прогноз на матч «Пафос» — «Бавария»

«Пафос» решил потрепать нервы командам в Лиге чемпионов своей качественной игрой в обороне. Но выстоит ли она в матче с настоящей «машиной» прессинга — «Баварией»? Ни с чем подобным Хуан Карлос Карседо со своими подопечными не сталкивался. Выход в общий этап — это уже огромный прорыв для них. Сохранять компактность и ждать возможности для контратаки — именно такая установка будет на этот раз.

Интересная проверка для «Баварии», которая готова снести любую оборону. А такую сможет? Потребуются хитрые схемы развития атак и индивидуальные качества футболистов. Всё это у неё есть. Команда выиграла все официальные матчи в этом сезоне. В том числе победила в Лиге чемпионов «Челси» (3:1). Дубль Гарри Кейна стал ключевым.

22 гола забила «Бавария» в пяти матчах Бундеслиги, а пропустила всего лишь три. Тяжело что-то придумать, когда на тебя несётся этот ураган. Венсан Компани постоянно привносит что-то новое. Он требует от своих подопечных доминировать на поле. Пока сложно представить, что кто-то их остановит. Предлагаем поставить на то, что «Бавария» выиграет у «Пафоса» с форой (-2.5).

Экспресс на Лигу чемпионов 30 сентября 2025 года

Ставка 1: «Реал» забьёт «Кайрату» минимум четыре мяча за 2.35.

«Реал» забьёт «Кайрату» минимум четыре мяча за 2.35. Ставка 2: «Челси» не проиграет «Бенфике» + обе забьют за 2.00.

«Челси» не проиграет «Бенфике» + обе забьют за 2.00. Ставка 3: «Бавария» победит «Пафос» с разницей минимум в три мяча за 2.10.

Общий коэффициент: 2.35 х 2.00 х 2.10 = 9.87.