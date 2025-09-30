«Барселона» — «ПСЖ». Месть Ямаля за «Золотой мяч»

1 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск. Команда Ханс-Дитера Флика оптимистично настроена на игру с действующим победителем турнира. «Золотой мяч», врученный Усману Дембеле, усилил мотивацию.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «ПСЖ» 1 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.87, а шансы «ПСЖ» оценили в 3.55. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу испанского клуба за 9.00.

Прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (01.10.2025)

Самый ожидаемый матч общего этапа Лиги чемпионов, интерес к которому вырос кратно после церемонии вручения «Золотого мяча». Получил его игрок «ПСЖ» Усман Дембеле, что вызвало волну критики. Одни уверены, что награды достоин Ламин Ямаль, а другие болели за Рафинью. Но в предстоящей встрече сможет принять участие только 18-летний вундеркинд.

Он оправился от травмы и в прошлом матче с «Реалом Сосьедад» отдал голевой пас на Роберта Левандовского. Этот мяч стал 700-м в карьере поляка и принёс победу «Барселоне». Она опередила «Реал» в таблице Примеры и вышла на первое место. Всё это даст положительный импульс перед важной игрой в Лиге чемпионов.

Подопечные Флика не проиграли ни одного матча в новом сезоне. Семь побед и одна ничья во всех турнирах. 21 забитый мяч в семи встречах Примеры свидетельствует о невероятной результативности. Ферран Торрес и Роберт Левандовски забили по четыре гола, а Маркус Рашфорд совершил шесть результативных действий в пяти матчах во всех турнирах.

Во встрече 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» выиграла у «Ньюкасла» (2:1) благодаря дублю англичанина. Но с «ПСЖ» будет сложнее, ведь парижане тоже в отличной форме, однако уже проигрывали в новом сезоне. Случилось это сразу после разгрома «Аталанты» (4:0). Уступили «Марселю» (0:1), показав безыдейность в атаке. Повлияло отсутствие Жоау Невеша и Брэдли Баркола. Француз будет готов к поездке в Испанию.

Он вышел на замену в игре с «Осером» (2:0), но был осторожен. Оба гола забили защитники — Илья Забарный и Лукас Бералдо. Луис Энрике рассказал, что его восхищает игра украинца. Скорее всего, он застолбил за собой место в стартовом составе. А вот Матвей Сафонов — нет. Получит ли россиянин вообще шанс в этом сезоне? Даже когда нужна ротация, тренер упорно держит его на скамейке.

Кстати, единственное поражение — вина Люка Шевалье. Ещё мешают «ПСЖ» травмы. Под вопросом участие в матче с каталонцами Хвичи Кварацхелии и Витиньи. Ключевые футболисты получили повреждения, однако насколько они серьёзные, пока неизвестно. Некоторые позиции Луису Энрике сложно восполнить, если кто-то недоступен.

У Флика нет таких проблем. Предлагаем поставить на победу «Барселоны» за 1.87. Как ни странно, у каталонцев будет больше мотивации. Особенно у Ламина Ямаля. Да и на выезде парижане слабо провели последние две встречи — выиграли у «Тулузы» (6:3) и уступили «Марселю» (0:1). С атакой такого уровня они ещё не сталкивались в этом сезоне.

Ставка: «Барселона» выиграет у «ПСЖ» за 1.87.